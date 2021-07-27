За год режима прекращения огня зафиксировано вдвое меньше обстрелов и погибших, - Никифоров

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.



"Сегодня была годовщина введения режима прекращения огня на востоке Украины - это перемирие многие критикуют. Называют его ненастоящим, но стоит взглянуть на цифры. За предыдущий период, то есть за год до 27 июля 2020 года: более 4 тыс. обстрелов, 88 погибших и 500 раненых", - сказал Никифоров.



Он отметил, что за последний год (с 27 июля 2020 года и до сих пор) 2 тыс. обстрелов, 45 погибших, 150 раненых.



"Итак, вдвое меньше обстрелов, вдвое меньше погибших и более чем в три раза меньше раненых. Доволен ли президент этими цифрами? Конечно, нет", - сказал пресс-секретарь Зеленского.

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