За год режима прекращения огня зафиксировано вдвое меньше обстрелов и погибших, - Никифоров
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал, что введение режима прекращения огня на Востоке Украины вдвое уменьшило количество обстрелов и погибших
Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Сегодня была годовщина введения режима прекращения огня на востоке Украины - это перемирие многие критикуют. Называют его ненастоящим, но стоит взглянуть на цифры. За предыдущий период, то есть за год до 27 июля 2020 года: более 4 тыс. обстрелов, 88 погибших и 500 раненых", - сказал Никифоров.
Он отметил, что за последний год (с 27 июля 2020 года и до сих пор) 2 тыс. обстрелов, 45 погибших, 150 раненых.
"Итак, вдвое меньше обстрелов, вдвое меньше погибших и более чем в три раза меньше раненых. Доволен ли президент этими цифрами? Конечно, нет", - сказал пресс-секретарь Зеленского.
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