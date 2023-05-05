За год работы United24 на нужды здравоохранения Украины задонатили почти 1,4 млрд грн.
За 12 месяцев работы инициативы United24 в поддержку здравоохранения Украины люди из 110 стран мира задонатили почти 1,4 миллиарда гривен
Об этом информирует Минздрав .
"Год назад 5 мая президент Владимир Зеленский объявил о запуске фандрейзинговой платформы для поддержки Украины United24", - пишет ведомство.
За год собрано около 1,4 млрд грн на здравоохранение Украины. Люди из 110 стран поддержали наших медиков.
Помогли в сборе средств послы напрямую: певица и актриса Барбра Стрейзанд, группа Imagine Dragons, американский актер Лиев Шрайбер, астронавт Скотт Келли, выдающиеся украинские спортсмены Элина Свитолина и Андрей Шевченко.
"Все они помогают собирать средства на медицинское оборудование и скорые, которые спасают жизнь украинцев", - отмечают в ведомстве.
Сообщается, что денежные средства поступают на специальный счет Национального банка Украины, закрепленный за Министерством здравоохранения.
Поддержать украинских медиков .
- Министерство здравоохранения Украины совместно с Всемирным банком закупило современные системы внутрикостного сосудистого доступа в рамках проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".
- Владимир Зеленский 10 апреля встретился с британским предпринимателем Ричардом Бренсоном, который стал послом United24, и обсудил с ним восстановление и разминирование Украины. После встречи бизнесмен-миллиардер Бренсон призвал Запад усилить поддержку Украины.
- За 11 месяцев неравнодушные люди со всего мира пожертвовали в поддержку медицинской сферы Украины более 1,3 млрд гривен через платформу United24.
- К платформе United24 за 11 месяцев работы присоединились люди со всего мира, сейчас сумма благотворительных взносов пересекла отметку в 305 миллионов долларов.
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