Об этом информирует Минздрав .

"Год назад 5 мая президент Владимир Зеленский объявил о запуске фандрейзинговой платформы для поддержки Украины United24", - пишет ведомство.

За год собрано около 1,4 млрд грн на здравоохранение Украины. Люди из 110 стран поддержали наших медиков.

Помогли в сборе средств послы напрямую: певица и актриса Барбра Стрейзанд, группа Imagine Dragons, американский актер Лиев Шрайбер, астронавт Скотт Келли, выдающиеся украинские спортсмены Элина Свитолина и Андрей Шевченко.

"Все они помогают собирать средства на медицинское оборудование и скорые, которые спасают жизнь украинцев", - отмечают в ведомстве.

Сообщается, что денежные средства поступают на специальный счет Национального банка Украины, закрепленный за Министерством здравоохранения.

Поддержать украинских медиков .