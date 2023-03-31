Об этом говорится в сообщении Опендатабот.

Отмечается, что помимо обычных регистраций в ЗАГСе, в военное время заверить любовь и брак имеют право командиры непосредственно на фронте.

"Такая возможность на время военного положения доступна для пар, где хотя бы один из молодоженов является военнослужащим любого образованного в соответствии с законами Украины военного формирования (например, ВСУ, ТрО и т.п.), Государственного бюро расследований, Государственной уголовно-исполнительной службы, Национального антикоррупционного бюро, Бюро экономической безопасности или медицинским работником", - говорится в сообщении.

Сообщается, что половина от общего количества таких браков произошла в первые месяцы большой войны, весной - 1 338. Пик новосозданных таким образом семей за месяц приходится на май - тогда по заявлениям командиров поженились 385 пар. Это 17% от общего количества браков, удостоверенных командирами за год.

Согласно постановлению Кабмина № 213, по заявлению командира новобрачные могут жениться как непосредственно на передовой, так и через видеосвязь или даже без присутствия одного или обоих молодоженов.