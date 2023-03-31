За год полномасштабной войны военные командиры женили более 2 тысяч пар
За год с начала полномасштабного российского вторжения военными командирами на фронте было зарегистрировано 2 267 браков
Об этом говорится в сообщении Опендатабот.
Отмечается, что помимо обычных регистраций в ЗАГСе, в военное время заверить любовь и брак имеют право командиры непосредственно на фронте.
"Такая возможность на время военного положения доступна для пар, где хотя бы один из молодоженов является военнослужащим любого образованного в соответствии с законами Украины военного формирования (например, ВСУ, ТрО и т.п.), Государственного бюро расследований, Государственной уголовно-исполнительной службы, Национального антикоррупционного бюро, Бюро экономической безопасности или медицинским работником", - говорится в сообщении.
Сообщается, что половина от общего количества таких браков произошла в первые месяцы большой войны, весной - 1 338. Пик новосозданных таким образом семей за месяц приходится на май - тогда по заявлениям командиров поженились 385 пар. Это 17% от общего количества браков, удостоверенных командирами за год.
Согласно постановлению Кабмина № 213, по заявлению командира новобрачные могут жениться как непосредственно на передовой, так и через видеосвязь или даже без присутствия одного или обоих молодоженов.
- Тернопольский политик и военнослужащий Вооруженных Сил Украины Богдан Яциковский женился на своей любимой 25 марта. Только неделю назад Богдан Яциковский вернулся из зоны боевых действий.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.5
Покупка 37.5Продажа 38.28
-
EUR
Покупка 40.42Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное