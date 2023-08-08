За год полномасштабной войны ЕС сократил импорт газа из РФ по трубопроводам до 8%
Европейский Союз в течение года после начала полномасштабного вторжения смог сократить поставки российского газа по трубопроводам с 50% до 8%
Об этом заявил спикер ЕС Адальберт Янц во время брифинга в Брюсселе, цитирует Укринформ.
"Российские трубопроводные поставки составляли около 50% нашего газового импорта до вторжения в Украину, а по состоянию на март этого года они сократились до 8%", - сказал он.
Янц отметил, что это стало возможным благодаря интенсивной программе. Речь, в частности, идет о работе с альтернативными поставщиками. Он также добавил, что за последние 12 месяцев Европа перевыполнила цели плана.
"Мы в целом больше не зависим от российского ископаемого топлива, потому что импорт угля прекратился, импорт нефти составляет лишь частичку от того, что было до войны, а российский газ сейчас стремительно исчезает с европейского рынка", - заявил спикер.
- 8 августа стало известно, что, несмотря на риски, вызванные полномасштабной войной, европейские газовые трейдеры начали хранить природный газ в Украине, чтобы воспользоваться более низкими ценами и мощностями.
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