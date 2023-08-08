За год полномасштабной войны ЕС сократил импорт газа из РФ по трубопроводам до 8%

Об этом заявил спикер ЕС Адальберт Янц во время брифинга в Брюсселе, цитирует Укринформ.

"Российские трубопроводные поставки составляли около 50% нашего газового импорта до вторжения в Украину, а по состоянию на март этого года они сократились до 8%", - сказал он.

Янц отметил, что это стало возможным благодаря интенсивной программе. Речь, в частности, идет о работе с альтернативными поставщиками. Он также добавил, что за последние 12 месяцев Европа перевыполнила цели плана.

"Мы в целом больше не зависим от российского ископаемого топлива, потому что импорт угля прекратился, импорт нефти составляет лишь частичку от того, что было до войны, а российский газ сейчас стремительно исчезает с европейского рынка", - заявил спикер.