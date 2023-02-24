За год полномасштабного вторжения РФ погиб 141 энергетик ДТЭК, – исполнительный директор
За год полномасштабного вторжения России в Украину погиб 141 энергетик ДТЭК. 126 из них погибли, защищая Украину в рядах ВСУ
Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
Компания потеряла 141 энергетика, 126 из них погибли, защищая Украину в рядах ВСУ. 4 погибли, выполняя свои профессиональные обязанности. Еще 11 погибли от полученных в результате обстрелов травм в нерабочее время.
"За прошлый год россияне забрали у нас 141 коллегу, друга, товарища. Это самая большая и болезненная потеря как для компании, так и для всей энергетики страны. Поврежденные объекты мы восстановим, разрушенные – отстроим, но людей уже не вернем" , – отметил он.
- В начале февраля нардеп Андрей Герус говорил, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину при исполнении служебных обязанностей погибли 98 энергетиков.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.24
Покупка 39.24Продажа 39.87
-
EUR
Покупка 41.1Продажа 41.98
- Актуальное
- Важное