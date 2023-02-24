Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Компания потеряла 141 энергетика, 126 из них погибли, защищая Украину в рядах ВСУ. 4 погибли, выполняя свои профессиональные обязанности. Еще 11 погибли от полученных в результате обстрелов травм в нерабочее время.

"За прошлый год россияне забрали у нас 141 коллегу, друга, товарища. Это самая большая и болезненная потеря как для компании, так и для всей энергетики страны. Поврежденные объекты мы восстановим, разрушенные – отстроим, но людей уже не вернем" , – отметил он.