За год полномасштабного вторжения РФ нанесла ущерб украинской инфраструктуре почти на $144 млрд, - КШЭ
По состоянию на февраль за год полномасштабного вторжения сумма ущерба, нанесенного РФ инфраструктуре Украины, увеличилась еще на $6 млрд и составляет $143,8 млрд
Об этом говорится в отчете Киевской школы экономики (KSE).
Специалисты KSE в рамках проекта "Россия заплатит" выяснили, что за год полномасштабного вторжения РФ нанесла ущерб украинской инфраструктуре на $143,8 млрд по стоимости замещения. Отмечается, что за февраль 2023 года сумма увеличилась еще на $6 млрд.
"Сумма ущерба от разрушений жилищного фонда на уровне $53,6 млрд. В общей сложности повреждено или разрушено более 150 тыс. жилых домов, среди которых частные, многоквартирные дома и общежития.
На втором месте по сумме нанесенного ущерба - сфера инфраструктуры. По итогам года полномасштабной войны ущерб в этой сфере оценивается в $36,2 млрд. За это время в результате войны было разрушено или повреждено более 25 тысяч километров дорог государственного и местного значения и 344 моста и мостовых перехода", - говорится в тексте KSE.
- Напомним, прямые потери от повреждения и разрушения оборудования генерирующих объектов ДТЭК приближаются к 6 млрд гривен . Оборудование компании враг атаковал 29 раз.
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