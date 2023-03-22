Об этом говорится в отчете Киевской школы экономики (KSE).

Специалисты KSE в рамках проекта "Россия заплатит" выяснили, что за год полномасштабного вторжения РФ нанесла ущерб украинской инфраструктуре на $143,8 млрд по стоимости замещения. Отмечается, что за февраль 2023 года сумма увеличилась еще на $6 млрд.

"Сумма ущерба от разрушений жилищного фонда на уровне $53,6 млрд. В общей сложности повреждено или разрушено более 150 тыс. жилых домов, среди которых частные, многоквартирные дома и общежития.

На втором месте по сумме нанесенного ущерба - сфера инфраструктуры. По итогам года полномасштабной войны ущерб в этой сфере оценивается в $36,2 млрд. За это время в результате войны было разрушено или повреждено более 25 тысяч километров дорог государственного и местного значения и 344 моста и мостовых перехода", - говорится в тексте KSE.