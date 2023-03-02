Социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты сравнительного исследования "Настроения киевлян и переселенцев" 16-27 февраля.

"Три четверти как киевлян, так и переселенцев работали до начала войны. Сейчас среди киевлян 60% работают в обычном режиме, 6% – удаленно, 7% – по сокращенному графику, 7% – на новой работе. Потеряли работу – почти 20% киевлян ", – говорится в материале.

Сообщается, 21% внутренне перемещенных лиц работают в обычном режиме, 12% – удаленно, 4% – по сокращенному графику, 17% – на новой работе. Не работают сейчас 45% опрошенных, проживающих в Киеве.

Среди потерявших работу жителей столицы около 40% планирует трудоустраиваться в ближайшее время в Киеве. Среди переселенцев таковых более 60%.

По данным исследования, более 60% опрошенных киевлян отметили об ухудшении экономического положения семьи после 24 февраля 2022 года. У 30% – не изменилось и только у 4% – улучшилось.

Экономическая ситуация среди ВПЛ: около 80% опрошенных отметили снижение, у 14% - не изменилась, а у 5% - улучшилась.

"65% опрошенных киевлян отметили отсутствие напряжения в отношениях между переселенцами и киевлянами, около 20% отметили, что оно существует. Среди переселенцев об отсутствии напряжения в отношениях с местными отметили почти 80%, около 20% - о его наличии", - рассказывают социологи.

В частности, 55% опрошенных киевлян положительно отнеслись бы к тому, если бы часть переселенцев остались жить в городе, 35% - нейтрально, 8% - отрицательно.

Среди переселенцев однозначно связывают свои планы с Киевом 28%, еще 27% – скорее связывают. Около трети ВПЛ не планируют будущую жизнь в столице.

Опрос проводился методом личного формализованного интервью среди жителей Киева и приехавших в город переселенцев в возрасте от 18 лет. Всего опросили 1600 респондентов.