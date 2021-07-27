За год "перемирия" погибли 45 украинских военных, 163 получили ранения, - ТКГ
За год режима прекращения огня в зоне ООС погибли 45 украинских военнослужащих и 163 бойцов ранены
Об этом сообщила пресс-служба делагации Украины в Трехсторонний контактной группе в Telegram.
Там заявили, что по сравнению с периодом с июля 2019 до июля 2020 смертей украинских военных вдвое меньше, втрое меньше раненых, почти втрое меньше обстрелов.
С 27 июля 2019 в 26 июля 2020 русские войска совершили 4257 обстрелов погибли 88 военнослужащих, 494 - получили ранения.
"За время действия режима прекращения огня с 27 июля 2020 до 27 июля 2021 зафиксировано 1995 обстрелов погибло 45 и 163 военнослужащих получили ранения (данные штаба ООС, уточняются)", - говорится в сообщении.
Как отметили в украинской делегации, соблюдать режим прекращения огня в ходе вооруженного конфликта - самый сложный вид военных действий.
"Украина остается верной своим обязательствам по политико-дипломатического пути урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины", - говорится в заявлении.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.85
Покупка 26.85Продажа 27.06
-
EUR
Покупка 31.59Продажа 31.97
- Актуальное
- Важное