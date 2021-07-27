За год "перемирия" погибли 45 украинских военных, 163 получили ранения, - ТКГ

Об этом сообщила пресс-служба делагации Украины в Трехсторонний контактной группе в Telegram.

Там заявили, что по сравнению с периодом с июля 2019 до июля 2020 смертей украинских военных вдвое меньше, втрое меньше раненых, почти втрое меньше обстрелов.

С 27 июля 2019 в 26 июля 2020 русские войска совершили 4257 обстрелов погибли 88 военнослужащих, 494 - получили ранения.

"За время действия режима прекращения огня с 27 июля 2020 до 27 июля 2021 зафиксировано 1995 обстрелов погибло 45 и 163 военнослужащих получили ранения (данные штаба ООС, уточняются)", - говорится в сообщении.

Как отметили в украинской делегации, соблюдать режим прекращения огня в ходе вооруженного конфликта - самый сложный вид военных действий.

"Украина остается верной своим обязательствам по политико-дипломатического пути урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины", - говорится в заявлении.