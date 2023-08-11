Об этом информирует прессслужба .

"Сегодня ровно год с момента запуска собственного приложения "Укрзализныци" для приобретения билетов, разработанного при поддержке Mastercard. За этот год уже более 1 млн 240 тысяч пассажиров зарегистрировались в приложении", - отчитывается компания.

Сообщается, что в общей сложности было приобретено 4 млн 313 тысяч билетов на поезда по территории Украины и за границу.

С момента запуска приложения оно получило множество новых функций. Там можно покупать билеты льготным категориям граждан и их сопроводителям, а также на багаж и животных, быстро вводить имя пассажира благодаря сохранению данных в аккаунте, заказывать дополнительные сервисы. Путешествовать, получая объятия по программе лояльности "Железные друзья", пользоваться английским языком, оценивать путешествие, вагон или проводника, посмотреть детальный маршрут поезда и просмотреть онлайн-табло вокзалов.

В то же время, пассажиры могут получать скидки при оформлении поездки сразу в обоих направлениях на рейсы Интерсити+.

"С помощью нашего приложения вы выхватывали билеты в последний момент, приближая встречи с вашими родными, путешествовали в День влюбленных "Поездом к тебе", покупали первые билеты на рейсы в деоккупированные и деблокированные города, путешествовали вместе с вашими пушистыми любимцами, заказывали "Боевой" и "Разведывательный" чай и донатили на Армию дронов, а еще жаловались на отсутствие меток с направлением движения поезда и просили нас помочь найти потерянные в поездке вещи", - вспоминают в Укрзализныци.

Кроме того, больше всего билетов в приложении, а именно 80 306, было продано на поезд №715, курсирующий между Киевом и Перемышлем. А чаще всего у телефона покупал билеты пассажир, ежедневно ездивший на работу и домой по маршруту Нежин — Киев.