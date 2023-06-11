Об этом белорусские железнодорожники информируют у себя на сайте.

"В промежутке времени с января 2022 года по январь 2023 года по железной дороге из Беларуси в РФ было вывезено 131 535 тонн (±5-10%) боеприпасов. Отправка в Россию боеприпасов из белорусских арсеналов хранения продолжается и до сих пор (в среднем от 5000 до 10 000 тонн в месяц)", - говорится в сообщении.

Читайте также: Оппозиция говорит о патологии крови у Лукашенко. Его невестка написала песню "Цените настоящего мужчину"

"Сообщество железнодорожников Беларуси" приводит детальную статистику этих перевозок, включая станции отправления и прибытия, маршруты движения и белорусские воинские части, со складов которых шла отгрузка боеприпасов для нужд страны-агрессора.

"Приведенные сведения об объемах вывоза боеприпасов из Беларуси в РФ и на оккупированные территории Украины, включая Крым, свидетельствуют о гораздо большем, чем показывает пропаганда, вовлечении режима Лукашенко в войну на стороне агрессора, и является доказательством полномасштабного участия в ней", - делает заключение независимый профсоюз белорусских железнодорожников.