За год "Армия дронов" доставила украинским военным на фронт 2124 беспилотника
Благодаря донатам на фандрейзинговую платформу UNITED24 Армия дронов доставила военнослужащим на фронт 2124 беспилотника, планируется создать 60 ударных рот
Об этом информирует пресс-служба инициативы UNITED24 .
В рамках проекта 3839 беспилотников и комплексов БПЛА было законтрактовано, из них 2124 дрона уже доставлены на фронт. Управлять БПЛА научили 10 тысяч операторов.
Целью Армии дронов является создание 60 ударных рот беспилотников.
По состоянию на 8 мая 11 таких рот были полностью оборудованы.
Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров подчеркнул, что беспилотные летательные аппараты ежедневно показывают свою эффективность на поле боя.
"Ударные и разведывательные комплексы БПЛА помогают уничтожать и корректировать огонь артиллерии по вражеской технике - от бронемашин до систем ПВО и РЭБ. Дроны-камикадзе залетают в самые уязвимые враждебные позиции - блиндажи, склады с боеприпасами, люки танков", - рассказал феномен.
- По состоянию на 31 декабря 2022 г. в рамках проекта Армия дронов приобретено было 1577 беспилотников, 928 уже на фронте.
- В течение 9 месяцев Армия дронов в рамках проекта UNITED24 законтрактовала 3200 комплексов БПЛА более чем на 4 млрд грн. Более 7 тыс. военных также прошли обучение операторов.
- Армия дронов пополнилась двумя мощными украинскими комплексами Raybird-3, преодолевающими до 2500 километров и имеющими иммунитет к средствам радиоэлектронной борьбы.
- Украинским разведчикам передали в Донецкую область еще 12 беспилотных летательных аппаратов SKIF и STEN-2 из Армии дронов.
- По состоянию на 8 мая Армия дронов пополнилась еще восьмью новыми ударными ротами и FPV-коптерами, а также пикапами для них.
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