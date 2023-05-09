Об этом информирует пресс-служба инициативы UNITED24 .

В рамках проекта 3839 беспилотников и комплексов БПЛА было законтрактовано, из них 2124 дрона уже доставлены на фронт. Управлять БПЛА научили 10 тысяч операторов.

Целью Армии дронов является создание 60 ударных рот беспилотников.

По состоянию на 8 мая 11 таких рот были полностью оборудованы.

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров подчеркнул, что беспилотные летательные аппараты ежедневно показывают свою эффективность на поле боя.

"Ударные и разведывательные комплексы БПЛА помогают уничтожать и корректировать огонь артиллерии по вражеской технике - от бронемашин до систем ПВО и РЭБ. Дроны-камикадзе залетают в самые уязвимые враждебные позиции - блиндажи, склады с боеприпасами, люки танков", - рассказал феномен.