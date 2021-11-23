За год аграрии получили 36,7 млрд грн льготных кредитов, - Лещенко

Об этом Лещенко написал в Facebook.



"В этом году аграрии получили кредиты на льготных условиях на общую сумму 36,7 млрд грн. Кроме того, более 31 млрд грн аграриям было выделено в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%", - рассказал Лещенко.



Министр отметил, что льготные средства получили 3 тыс. заемщиков. Он также добавил, что правительство выделило аграриям более 900 млн грн компенсации по процентам за пользование кредитами, а к концу года эта сумма увеличится.



По словам министра, такой программой могут воспользоваться, прежде всего, малые и средние агропроизводители.



Программой "Доступные кредиты 5-7-9%" чаще всего пользовались представители сельского хозяйства – 44% всех заемщиков. С начала существования этой программы банки выдали уже 26822 кредитов.



Лещенко отметил, что эти меры недостаточны для развития малого аграрного бизнеса. Сейчас в правительстве разрабатываются новые программы, которые облегчат условия и способы кредитования.



"Чтобы сделать для них (фермеров - ред.) кредитование проще, доступнее и ощутимее, Верховная Рада в начале ноября поддержала создание Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Теперь на стратегическом уровне благодаря его деятельности увеличатся объемы инвестиций в аграрный сектор экономики, повысится конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции и ее качество", – добавил Лещенко.



Фонд будет оказывать помощь малым бизнесам. Для финансирования сельскохозяйственных работ средства могут получить аграрии, имеющие в употреблении не более 500 га земли, и специализируются на первичном производстве сельскохозяйственной продукции.



"Уставный капитал (Фонда - ред.) будет формироваться за счет средств государственного бюджета (около 1,5 млрд грн) и донорской помощи международных партнеров. В общей сложности он составит около 3 млрд грн. А его деятельность позволит профинансировать аграриев на сумму 24 млрд грн", – отметил Лещенко.



Кроме того, для пополнения уставного капитала ЕС выделит грант в размере 50 млн. евро.

Напомним, ранее Минагрополитики сообщило о сборе самого большого за всю историю урожая кукурузы - 40 млн тонн.