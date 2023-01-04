Об этом в эфире Еспресо сказал военный эксперт Александр Коваленко.

"В ццелом и полностью эту ситуацию локализовать не удастся - все равно будут искать виновных. Российская пропаганда все равно использует это в нарративе: "Не забудем, не простым, отомстим". Именно в этом нарративе они могут использовать макеевское уничтожение батальонно-тактической группы за считанные минуты, чтобы следующая волна мобилизации происходила именно под таким лозунгом - "Нужно отомстить за Макеевку", - отметил он.

По мнению Коваленко, с этого может начаться репрессивная форма мобилизации по России.

"Многие официальные, должностные лица в РФ и пропагандистская клоака требуют кого-то наказать за это. Они видят, что действительно были проблемы с размещением и это повлекло за собой такое большое количество погибших и раненых. Так или иначе за это кто-то будет отвечать. Это стопроцентно будет не Суровикин или Шойгу, а офицер низшего или среднего звена", - подытожил эксперт.

О том, что в новогоднюю ночь ВСУ ударили из HIMARS по казарме россиян во временно оккупированной Макеевке на месте ПТУ №19, сообщил журналист Денис Казанский. По информации в местных чатах, в результате удара были ликвидированы сотни российских военных.

2 января в минобороны России признали гибель 63 российских военных в Макеевке.

3 января Российская Федерация признала смерть 89 военнослужащих во временно оккупированной Макеевке Донецкой области в ночь на 1 января