За гибель мобилизованных россиян от удара HIMARS в Макеевке Шойгу и Суровикин отвечать не будут, - военный эксперт Коваленко
Ответственность за удар по скоплению российских войск, размещенных в ПТУ, возложат на офицера низшего или среднего звена, военное руководство не тронут
Об этом в эфире Еспресо сказал военный эксперт Александр Коваленко.
"В ццелом и полностью эту ситуацию локализовать не удастся - все равно будут искать виновных. Российская пропаганда все равно использует это в нарративе: "Не забудем, не простым, отомстим". Именно в этом нарративе они могут использовать макеевское уничтожение батальонно-тактической группы за считанные минуты, чтобы следующая волна мобилизации происходила именно под таким лозунгом - "Нужно отомстить за Макеевку", - отметил он.
По мнению Коваленко, с этого может начаться репрессивная форма мобилизации по России.
"Многие официальные, должностные лица в РФ и пропагандистская клоака требуют кого-то наказать за это. Они видят, что действительно были проблемы с размещением и это повлекло за собой такое большое количество погибших и раненых. Так или иначе за это кто-то будет отвечать. Это стопроцентно будет не Суровикин или Шойгу, а офицер низшего или среднего звена", - подытожил эксперт.
- О том, что в новогоднюю ночь ВСУ ударили из HIMARS по казарме россиян во временно оккупированной Макеевке на месте ПТУ №19, сообщил журналист Денис Казанский. По информации в местных чатах, в результате удара были ликвидированы сотни российских военных.
- 2 января в минобороны России признали гибель 63 российских военных в Макеевке.
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