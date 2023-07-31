За финансирование ВСУ: РФ арестовала активы Ахметова
В Москве суд арестовал активы украинского бизнесмена Рината Ахметова по делу о финансировании Вооруженных Сил Украины
Об этом информирует российское пропагандистское агентство ТАСС .
Так, арест наложили на имущество ООО "Метинвест Евразия", частной компании с ограниченной ответственностью "Метинвест Б. В.", ООО "Белгородметаллоснаб".
Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, Белгородметаллоснаб входит в "Метинвест Евразия", зарегистрированное в Москве. Основателем последней компании является "Метинвест Б. В.". Он входит в группу компаний SCM Holdings Limited, все акции которой принадлежат Ахметову.
- 11 апреля стало известно, что украинский бизнесмен Ринат Ахметов подает иск против РФ с требованием компенсировать ущерб, причиненный в 2014-2017 годах вследствие вмешательства в деятельность или экспроприации активов на оккупированных ею территориях Донецкой и Луганской областей.
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