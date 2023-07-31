Об этом информирует российское пропагандистское агентство ТАСС .

Так, арест наложили на имущество ООО "Метинвест Евразия", частной компании с ограниченной ответственностью "Метинвест Б. В.", ООО "Белгородметаллоснаб".

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, Белгородметаллоснаб входит в "Метинвест Евразия", зарегистрированное в Москве. Основателем последней компании является "Метинвест Б. В.". Он входит в группу компаний SCM Holdings Limited, все акции которой принадлежат Ахметову.