За "фабрикацию дел" и "разрушение судебной системы Украины": судья Печерского райсуда Киева попала в базу "Миротворца"
Виту Бортницкую, судью Печерского районного суда Киева, внесли в базу сайта "Миротворец"
Об этом говорится на сайте Миротворец.
"Осознанные действия, направленные на разрушение судебной системы Украины путем ее дискредитации и подрыва доверия к ней. Соучастник преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц", - говорится на сайте базы.
Также на сайте обнародовали факты, на основе которых пришли к следующему выводу:
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Участие в фабрикации так называемого "Дела о госизмене Порошенко", уголовное производство №22016130000000212. Арест имущества и телерадиокомпаний (Порошенко не принадлежат) под заведомо сфабрикованным ГБР поводом;
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Октябрь 2021 года - отправила обвиняемого в государственной измене и финансировании терроризма нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашний арест;
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Ранее без мотивации отказывала в изменении меры пресечения Андрею Антоненко, а также отказывала его адвокатам в доступе к результатам экспертиз по делу;
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Декабрь 2019 года - Печерский районный суд Киева закрыл уголовное производство по обвинению бывших народных депутатов фракции "Партия регионов" Александра Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна в организации принятия "диктаторских законов" 16 января 2014 года. Судья Бортницкая при принятии решения сослалась на закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины" от 13 мая 2014 года, частично декриминализировавшему преступления , в которых обвинялись Ефремов, Гордиенко и Стоян.
Отмечается, решение о несоответствии судьи Печерского районного суда г. Киева Бортницкой Вите Викторовне критериям добропорядочности и и профессиональной этики".
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