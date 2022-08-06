Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

"За эту неделю Вооруженные Силы Украины и наша разведка достигли сильных результатов в уничтожении логистики российской армии, тыловых баз оккупантов. И каждый удар по складам боеприпасов врага, по их командным пунктам, по скоплениям российской техники спасает жизнь украинских военных и гражданских", - говорится. в видео.

Президент Украины также отметил помощь партнеров, поставляющих оружие.

"Спасибо партнерам – всем, кто снабжает Украину необходимым оружием. В частности, на этой неделе был согласован очередной пакет поддержки от Соединенных Штатов, который содержит и боеприпасы для "Хаймарсов". Все они применяются максимально точно и с пользой для общей стратегии нашей обороны. Делаем все , чтобы получить еще большее эффективное и современное оружие", - заявил Владимир Зеленский.

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