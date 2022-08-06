За эту неделю ВСУ и разведка добились сильных результатов в уничтожении логистики россиян и тыловых баз оккупантов, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в течение этой недели украинские военные и разведка сумели нанести россиянам серьезные потери в логистике и тыловых базах
Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.
"За эту неделю Вооруженные Силы Украины и наша разведка достигли сильных результатов в уничтожении логистики российской армии, тыловых баз оккупантов. И каждый удар по складам боеприпасов врага, по их командным пунктам, по скоплениям российской техники спасает жизнь украинских военных и гражданских", - говорится. в видео.
Президент Украины также отметил помощь партнеров, поставляющих оружие.
"Спасибо партнерам – всем, кто снабжает Украину необходимым оружием. В частности, на этой неделе был согласован очередной пакет поддержки от Соединенных Штатов, который содержит и боеприпасы для "Хаймарсов". Все они применяются максимально точно и с пользой для общей стратегии нашей обороны. Делаем все , чтобы получить еще большее эффективное и современное оружие", - заявил Владимир Зеленский.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.4
Покупка 38.4Продажа 39.53
-
EUR
Покупка 38.71Продажа 40.02
- Актуальное
- Важное