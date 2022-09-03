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Главная война с Россией За двое суток ВСУ уничтожили вражескую технику на $26,5 млн, – Залужный

За двое суток ВСУ уничтожили вражескую технику на $26,5 млн, – Залужный

3 сентября, 2022 суббота
12:45
война с Россией

В течение трех суток, с 31 августа по 2 сентября, парой БпЛА Bayraktar ТВ-2 была уничтожена вражеская техника общей стоимостью около $26,5 млн

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил у себя в telegram .

"Это 8 танков Т-72 (ориентировочная стоимость одного $3 млн), по одной единице САУ "Акация" ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) и гаубицы ($0,3 млн)", - говорится в сообщении.

В частности, были повреждены пять танков Т-72 и одна БМП на $1,85 млн. Общая стоимость уничтоженной и поврежденной российской техники - $28,35 млн.

Также Залужный сообщил, что один из аппаратов – это помощь от Литвы.

  • По состоянию на 31 августа было известно, что ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют около 47 900 оккупантов, 1974 танка и 1091 артсистема.

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Литва
военные силы Украины
Военные новости
оружие для Украины
Валерий Залужный
Байрактар
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