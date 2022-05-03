За двое суток ВСУ ликвидировали почти два десятка беспилотников стоимостью $2 млн

Об этом сообщается на официальном фейсбуке-странице Главнокомандующего ВС Украины.



По предварительным данным, подразделения радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ за последние 2 дня ликвидировали почти 20 вражеских БПЛА. Общая стоимость сбитой вражеской техники составляет около $2 млн.



На фото - пораженные российские БПЛА "Орлан" и "Тахион", которые были уничтожены на Восточном направлении и "ZALA", подразделения ВСУ сбиты на Северном направлении.













Напомним, что за сутки 2 мая противовоздушная оборона Украины уничтожила 8 вражеских беспилотников, один из которых стоит $7 млн.