За двое суток ВСУ ликвидировали почти два десятка беспилотников стоимостью $2 млн
За двое суток подразделения Вооруженных сил Украины ликвидировали почти два десятка вражеских беспилотных летательных аппаратов стоимостью $2 млн
Об этом сообщается на официальном фейсбуке-странице Главнокомандующего ВС Украины.
По предварительным данным, подразделения радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ за последние 2 дня ликвидировали почти 20 вражеских БПЛА. Общая стоимость сбитой вражеской техники составляет около $2 млн.
На фото - пораженные российские БПЛА "Орлан" и "Тахион", которые были уничтожены на Восточном направлении и "ZALA", подразделения ВСУ сбиты на Северном направлении.
- Напомним, что за сутки 2 мая противовоздушная оборона Украины уничтожила 8 вражеских беспилотников, один из которых стоит $7 млн.
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