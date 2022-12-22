Об этом сообщает Мининфраструктуры .

Так, "зерновым коридором" вышел балкер SEA BRIDLE из 25 тыс. тонн агропродукции для Ливии.

"С начала работы зернового коридора порты отправили 12 судов из 305 тыс. тонн украинского зерна в эту африканскую страну", - отметили в ведомстве.

В настоящее время в портах Большой Одессы стоят 29 судов, которые вывезут более 1 млн тонн зерна.

"Зерновым коридором" двигаются два судна под загрузку 89 тыс. тонн агропродукции.

"В Босфоре своей очереди инспекцию JCC ожидает 92 судна. За прошедшие сутки 7 судов получили согласование для дальнейшего движения после инспекции", - сообщили в МИУ.

С начала "зерновой инициативы" с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 574 судна, которые экспортировали 14,6 млн тонн агропродукции в страны Азии, Европы и Африки.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия удерживает в портах судна с украинским зерном по 3-5 недель, из-за чего ежемесячно недоэкспортируется 2-3 млн. тонн украинской агропродукции.

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