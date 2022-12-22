За двое суток из украинских портов вышло 5 судов с зерном для Африки и Азии
За двое суток из портов Большой Одессы "зерновым коридором" вышло 5 судов из 221 тыс. тонн украинской агропродукции для стран Африки и Азии
Об этом сообщает Мининфраструктуры .
Так, "зерновым коридором" вышел балкер SEA BRIDLE из 25 тыс. тонн агропродукции для Ливии.
"С начала работы зернового коридора порты отправили 12 судов из 305 тыс. тонн украинского зерна в эту африканскую страну", - отметили в ведомстве.
В настоящее время в портах Большой Одессы стоят 29 судов, которые вывезут более 1 млн тонн зерна.
"Зерновым коридором" двигаются два судна под загрузку 89 тыс. тонн агропродукции.
"В Босфоре своей очереди инспекцию JCC ожидает 92 судна. За прошедшие сутки 7 судов получили согласование для дальнейшего движения после инспекции", - сообщили в МИУ.
С начала "зерновой инициативы" с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 574 судна, которые экспортировали 14,6 млн тонн агропродукции в страны Азии, Европы и Африки.
- 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия удерживает в портах судна с украинским зерном по 3-5 недель, из-за чего ежемесячно недоэкспортируется 2-3 млн. тонн украинской агропродукции.
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