Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус.

Он отметил, что связывает резкое увеличение заболеваемости до 30% с распространением подвидов омикрон-штамма и появлением новых вариаций этого штамма.

Напомним, в трех странах Европы было выявлено более 100 тыс. новых больных в сутки.

Из-за резкого увеличения количества заболеваний в стране Кипр возвращает масочный режим с 8 июля.

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