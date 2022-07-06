За две недели заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 30%
В последние дни в мире резко возрастают темпы заболевания коронавирусом, что связано с модификацией штамма омикрон
Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус.
Он отметил, что связывает резкое увеличение заболеваемости до 30% с распространением подвидов омикрон-штамма и появлением новых вариаций этого штамма.
- Напомним, в трех странах Европы было выявлено более 100 тыс. новых больных в сутки.
- Из-за резкого увеличения количества заболеваний в стране Кипр возвращает масочный режим с 8 июля.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.02
-
EUR
Покупка 34.92Продажа 36.2
- Актуальное
- Важное