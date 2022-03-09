За две недели войны в Мариуполе погибли более 1100 жителей - горсовет

Об этом заявил заместитель мэра Сергей Орлов, передает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.



Орлов подчеркнул, что Мариуполь находится под непрерывным обстрелом России, в городе происходит геноцид украинцев.



По информации горсовета, в городе погибли по меньшей мере 1170 мирных жителей, 47 сегодня были похоронены в братской могиле.



"Люди без воды, тепла, электроэнергии, газа, жители растапливают снег, чтобы попить, и жгут дрова.

Что это, если не настоящий геноцид украинцев, начатый Путиным и его генералами! Не простим московскому нашествию уничтожение украинского народа!" - написали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

9 марта оккупационные войска РФ сбросили бомбы на роддом в Мариуполе.

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