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За две недели США передали Украине уже более 650 тонн оборонных боеприпасов. Сегодня поступили 85

5 февраля, 2022 суббота
19:25
война с Россией

Восьмой по счету самолет доставил партию боеприпасов в Украину. Это стало возможным благодаря военно-технической помощи со стороны Соединенных Штатов Америки

Подробности вечером в субботу, 5 февраля 2022 года, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Еспресо.TV.

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"В Киев прибыла восьмая птица! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших военных составляет 86 тонн!" - написал Резников у себя в твиттере.

Сегодняшний груз


По его словам, начиная с 22 января, то есть ровно две недели назад, "наши партнеры из США отправили в Украину более 650 тонн оборонительных боеприпасов".

"Продолжение следует!" - подчеркнул украинский министр обороны.

  • Напомним, в субботу, 5 февраля 2022 года, в киевском аэропорту Борисполь приземлились два военно-транспортных самолета. Один из Соединенного Королевства, второй - из Соединенных Штатов Америки.
  • Британцы отправили свой груз с помощью самолета Airbus А400M, а из США прилетел Boeing 747-4B5F.


 

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Алексей Резников
военная помощь США Украине
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