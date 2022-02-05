За две недели США передали Украине уже более 650 тонн оборонных боеприпасов. Сегодня поступили 85
Восьмой по счету самолет доставил партию боеприпасов в Украину. Это стало возможным благодаря военно-технической помощи со стороны Соединенных Штатов Америки
Подробности вечером в субботу, 5 февраля 2022 года, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Еспресо.TV.
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"В Киев прибыла восьмая птица! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших военных составляет 86 тонн!" - написал Резников у себя в твиттере.
Сегодняшний груз
По его словам, начиная с 22 января, то есть ровно две недели назад, "наши партнеры из США отправили в Украину более 650 тонн оборонительных боеприпасов".
"Продолжение следует!" - подчеркнул украинский министр обороны.
- Напомним, в субботу, 5 февраля 2022 года, в киевском аэропорту Борисполь приземлились два военно-транспортных самолета. Один из Соединенного Королевства, второй - из Соединенных Штатов Америки.
- Британцы отправили свой груз с помощью самолета Airbus А400M, а из США прилетел Boeing 747-4B5F.
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