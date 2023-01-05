За две недели с временно оккупированной территории Запорожской области эвакуировался всего один человек, - глава ОВА
Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что рашисты не разрешают эвакуацию в Васильевском районе, за последние две недели пройти смог только один человек
Об этом сообщает Media Center Ukraine глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
"Основное направление, которое у нас работало, - это "коридор жизни" между Васильевкой и Запорожьем в селе Каменское, - оно закрыто", - рассказал Старух.
Глава области рассказал, что 4 января все-таки эвакуироваться смог один человек.
"Руководитель одного из образовательных учреждений, которого, как он утверждает, заставляли коллаборировать. Он отказывался, его привезли и высадили в Васильевке, и он пешком шел 15 километров до Каменского", - говорит глава ОВА.
Старух подчеркнул, что это единственный человек, который за последние почти две недели смог выйти с временно оккупированных территорий Запорожской области.
"Для всех других закрыт путь. Они выставляли ограничения до 15 января. Пока нет признаков того, что там минимально будет открыт коридор и люди смогут уехать", - добавил глава Запорожской областной военной администрации.
- 5 января в Центре национального сопротивления рассказали, что захватчики и дальше ограничивают передвижение жителей временно оккупированных территорий Запорожской области, для выезда оттуда жителям Бердянска и Мелитополя требуется разрешение "комендатуры".
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