Об этом в интервью УП рассказал Дейнеко.

"Мы знали о планируемом вторжении. Конечно, сейчас есть много информации, что "все знали", "все готовились". Однако Пограничная служба информировала высшее военное руководство государства. Я доложил президенту за 2 недели до начала полномасштабного вторжения о том, что война будет, что Россия непременно нападет на территорию Украины из республики Беларусь по Чернобыльской зоне", – говорит глава Государственной пограничной службы Украины.

Дейнеко рассказал, что пограничники обладали этой информацией и в течение длительного времени полностью контролировали отдельных представителей военно-политического руководства России: "У нас были видеоматериалы, фото, мы знали подробно план. Поэтому это дало возможность и нам качественно готовиться".

За две недели до начала полномасштабного вторжения из Мариуполя, Краматорска, Лисичанска, Харькова, Сум, Чернигова, Житомира, из Луцка, Киева, Борисполя, Бердянска, Одессы и Херсона полностью эвакуировали всю тайную документацию личных и жилищных дел персонала ГПСУ.

"Я колебался и думал, проводить ли эвакуацию этой документации именно из Крымского направления, потому что до последнего не верил, что может быть вторжение именно из Крыма", - добавил Дейнеко.

Глава Госпогранслужбы подчеркнул, что дата полномасштабного наступления РФ переносилась несколько раз: "Сначала это было 19 февраля, затем 22-е и последняя - 24 февраля".

Эту информацию украинские защитники получали из перехваченных разговоров военных противников.

"Мы фиксировали, что военнослужащие российских войск, находившиеся на территории Беларуси "на учениях" так называемых, начали звонить по телефону своим родным и фактически прощаться с ними еще с 12 февраля. Мы перехватывали эти разговоры, и по их тексту и характеру было четко понятно, что до вторжения оставались считанные дни", – рассказал Дейнеко.