За две недели до начала полномасштабного вторжения РФ в ГПСУ знали, что война будет, - глава ведомства
Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что за две недели до начала полномасштабного вторжения России было известно, что враг нападет из Беларуси
Об этом в интервью УП рассказал Дейнеко.
"Мы знали о планируемом вторжении. Конечно, сейчас есть много информации, что "все знали", "все готовились". Однако Пограничная служба информировала высшее военное руководство государства. Я доложил президенту за 2 недели до начала полномасштабного вторжения о том, что война будет, что Россия непременно нападет на территорию Украины из республики Беларусь по Чернобыльской зоне", – говорит глава Государственной пограничной службы Украины.
Дейнеко рассказал, что пограничники обладали этой информацией и в течение длительного времени полностью контролировали отдельных представителей военно-политического руководства России: "У нас были видеоматериалы, фото, мы знали подробно план. Поэтому это дало возможность и нам качественно готовиться".
За две недели до начала полномасштабного вторжения из Мариуполя, Краматорска, Лисичанска, Харькова, Сум, Чернигова, Житомира, из Луцка, Киева, Борисполя, Бердянска, Одессы и Херсона полностью эвакуировали всю тайную документацию личных и жилищных дел персонала ГПСУ.
"Я колебался и думал, проводить ли эвакуацию этой документации именно из Крымского направления, потому что до последнего не верил, что может быть вторжение именно из Крыма", - добавил Дейнеко.
Глава Госпогранслужбы подчеркнул, что дата полномасштабного наступления РФ переносилась несколько раз: "Сначала это было 19 февраля, затем 22-е и последняя - 24 февраля".
Эту информацию украинские защитники получали из перехваченных разговоров военных противников.
"Мы фиксировали, что военнослужащие российских войск, находившиеся на территории Беларуси "на учениях" так называемых, начали звонить по телефону своим родным и фактически прощаться с ними еще с 12 февраля. Мы перехватывали эти разговоры, и по их тексту и характеру было четко понятно, что до вторжения оставались считанные дни", – рассказал Дейнеко.
- Кроме того, Сергей Дейнеко рассказал, что сейчас Украина лучше готова к возможному вторжению из Беларуси, чем год назад. Однако пока признаков подготовки к наступлению с территории соседнего государства нет.
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