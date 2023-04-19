Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Сегодня мы можем говорить о том, что мы очень ослабили основные профессиональные силы и средства армии РФ. Я не могу сказать, что уничтожили, но ослабили точно. ВСУ уничтожают от 500 до 1100 оккупантов ежедневно. А в течение двух месяцев это уже уничтожение до 6 бригад. Однако бригад специального назначения. Фактически, мы говорим об элитных подразделениях армии РФ. Их практически сегодня уже нет", - пояснил Маломуж

Генерал заметил, что у россиян все же есть силы и средства для наступательных действий

"Личный состав элитных войск армии РФ на 70-80% уничтожен. Однако противника никогда не нужно недооценивать. Россияне еще имеют силы и средства. Поэтому мы учитываем не только приоритетные направления, которые для себя определили россияне. Мы будем привлекать все средства по всем направлениям, чтобы освободить всю нашу территорию", – добавил он.