За два месяца ВСУ уничтожили 6 бригад элитных войск РФ, - генерал Маломуж
Генерал армии Николай Маломуж рассказал, что сегодня личный состав элитных войск армии РФ на 70-80% уничтожен Вооруженными силами Украины
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Сегодня мы можем говорить о том, что мы очень ослабили основные профессиональные силы и средства армии РФ. Я не могу сказать, что уничтожили, но ослабили точно. ВСУ уничтожают от 500 до 1100 оккупантов ежедневно. А в течение двух месяцев это уже уничтожение до 6 бригад. Однако бригад специального назначения. Фактически, мы говорим об элитных подразделениях армии РФ. Их практически сегодня уже нет", - пояснил Маломуж
Генерал заметил, что у россиян все же есть силы и средства для наступательных действий
"Личный состав элитных войск армии РФ на 70-80% уничтожен. Однако противника никогда не нужно недооценивать. Россияне еще имеют силы и средства. Поэтому мы учитываем не только приоритетные направления, которые для себя определили россияне. Мы будем привлекать все средства по всем направлениям, чтобы освободить всю нашу территорию", – добавил он.
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 183 750 военных , 3665 танков и 2376 беспилотников
- 14 апреля The Washington Post в своем материале сообщили о том, что по оценкам США, потери российских спецназовцев иногда достигли 90-95% человек : на восстановление может потребоваться десятилетие
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.46
Покупка 37.46Продажа 38.22
-
EUR
Покупка 40.68Продажа 41.64
- Актуальное
- Важное