За два месяца угарным газом отравились более 800 украинцев
Из-за неправильного использования средств обогрева и освещения, в частности генераторов, за два месяца в Украине угарным газом отравились более 800 человек
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
"Из-за неправильного использования альтернативных средств обогрева и освещения только через два месяца угарным газом отравились более 800 человек", - говорится в сообщении.
В этой связи спасатели напомнили украинцам, что подключать генератор можно только на открытом воздухе и ставить его на расстоянии не менее 6 метров от окон и дверей. Расстояние от любых вспыхнувших предметов должно составлять не менее 1 метра.
Также в ГСЧС отметили, что накрывать генератор от дождя и снега можно бесконтактными навесами, но ни в коем случае не одеялами.
Кроме того, спасатели настоятельно рекомендуют устанавливать в доме датчики угарного газа.
- Поздно вечером 12 января на Львовщине из-заа генератора чуть не сгорел дом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.59Продажа 43.59
- Актуальное
- Важное