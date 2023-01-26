За два месяца угарным газом отравились более 800 украинцев

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"Из-за неправильного использования альтернативных средств обогрева и освещения только через два месяца угарным газом отравились более 800 человек", - говорится в сообщении.

В этой связи спасатели напомнили украинцам, что подключать генератор можно только на открытом воздухе и ставить его на расстоянии не менее 6 метров от окон и дверей. Расстояние от любых вспыхнувших предметов должно составлять не менее 1 метра.

Также в ГСЧС отметили, что накрывать генератор от дождя и снега можно бесконтактными навесами, но ни в коем случае не одеялами.

Кроме того, спасатели настоятельно рекомендуют устанавливать в доме датчики угарного газа.

Поздно вечером 12 января на Львовщине из-заа генератора чуть не сгорел дом.

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