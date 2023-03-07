Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"За два месяца цены на топливо в Украине упали почти на 10%, и это происходит на фоне антироссийских санкций. Напомню, что с 5 февраля работает эмбарго на импорт российских нефтепродуктов в Европу. Это лучший ответ России на их агрессию. То есть мы доказали, что можно жить без российских нефтепродуктов, снижение цен и запасы. Не вижу предпосылок для роста цены", - подчеркнул Куюн.

Директор консалтинговой компании А-95 также добавил, что в Украину все горючее поставляется через западную границу.

"До войны через западную границу ни одной тонны не проходило. На 100% мы переориентировались на Европу. Все горючее заходит к нам через Польшу, Румынию, часть через Венгрию, Словакию - это основные каналы транзита нефтепродуктов. С января продолжается стабильная поставка американского дизельного топлива, уже увидели первые партии горючего из Китая, Тайваня, Нидерландов", - отметил Куюн.