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Эксклюзив

За два месяца цены на горючее в Украине упали на 10%, - директор консалтинговой компании А-95 Куюн

7 мартa, 2023 вторник
10:54
война с Россией бензин

Директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн отметил, что украинский рынок горючего на 100% переориентировался на Европу

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"За два месяца цены на топливо в Украине упали почти на 10%, и это происходит на фоне антироссийских санкций. Напомню, что с 5 февраля работает эмбарго на импорт российских нефтепродуктов в Европу. Это лучший ответ России на их агрессию. То есть мы доказали, что можно жить без российских нефтепродуктов, снижение цен и запасы. Не вижу предпосылок для роста цены", - подчеркнул Куюн.

Директор консалтинговой компании А-95 также добавил, что в Украину все горючее поставляется через западную границу.

"До войны через западную границу ни одной тонны не проходило. На 100% мы переориентировались на Европу. Все горючее заходит к нам через Польшу, Румынию, часть через Венгрию, Словакию - это основные каналы транзита нефтепродуктов. С января продолжается стабильная поставка американского дизельного топлива, уже увидели первые партии горючего из Китая, Тайваня, Нидерландов", - отметил Куюн.

  • Вечером 6 марта средняя цена бензина А-95 в Украине составила 47,52 грн/л.
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Украина
цены на бензин
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