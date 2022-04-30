За два месяца оккупации Мариуполя россияне убили там вдвое больше людей, чем нацисты за два года во время Второй мировой войны

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.



"Армия России целенаправленно и безжалостно уничтожает наш город и его жителей", - подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.



По его словам, а два года нацисты убили в Мариуполе 10 тысяч мирного населения, а российские оккупанты за два месяца – более 20 тысяч мариупольцев.



Кроме того, с начала полномасштабного вторжения российские военные незаконно вывезли столько же мариупольцев, как и гитлеровские войска за годы оккупации.

Напомним, 28 апреля из-за массовых обстрелов в подвалах завода "Азовсталь" обрушилась часть помещения полевого госпиталя.

В Мариуполе почти каждый день кафиры сбрасывают около 30 авиабомб, в том числе на укрытия, где есть гражданские.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что на Азовстали находятся более тысячи женщин и детей и более полутысячи раненых.