За два месяца оккупации Мариуполя россияне убили там вдвое больше людей, чем нацисты за два года во время Второй мировой войны
За два года нацисты убили в Мариуполе 10 тысяч человек, а российские оккупанты за два месяца – более 20 тысяч мариупольцев
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
"Армия России целенаправленно и безжалостно уничтожает наш город и его жителей", - подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
По его словам, а два года нацисты убили в Мариуполе 10 тысяч мирного населения, а российские оккупанты за два месяца – более 20 тысяч мариупольцев.
Кроме того, с начала полномасштабного вторжения российские военные незаконно вывезли столько же мариупольцев, как и гитлеровские войска за годы оккупации.
- Напомним, 28 апреля из-за массовых обстрелов в подвалах завода "Азовсталь" обрушилась часть помещения полевого госпиталя.
- В Мариуполе почти каждый день кафиры сбрасывают около 30 авиабомб, в том числе на укрытия, где есть гражданские.
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что на Азовстали находятся более тысячи женщин и детей и более полутысячи раненых.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.54Продажа 33.68
- Актуальное
- Важное