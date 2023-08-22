За два года в Афганистане талибы убили более 200 экс-чиновников и сотрудников сил безопасности, - ООН

Об этом пишет AP, ссылаясь на отчет ООН, обнародованный 22 августа.

Кроме того, миссия ООН в период с 15 августа 2021 года, когда "Талибан" захватил власть, до конца июня 2023 года задокументировала по меньшей мере 800 нарушений прав человека в отношении бывших афганских чиновников и сотрудников сил безопасности. Большинство нарушений произошло в течение четырех месяцев после прихода талибов к власти, также за этот период произошло почти половина убийств.

Отмечается, что нарушения были зафиксированы во всех 34 провинциях, больше всего - в Кабуле, Кандагаре и Балхе.

"Людей задерживали де-факто силы безопасности (Талибана), часто ненадолго, перед тем, как убить. Некоторых забирали в места лишения свободы и убивали во время заключения, других вывозили в неизвестные места и убивали, а их тела либо выбрасывали, либо передавали членам семьи", - говорится в отчете.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в отчете призвал талибов придерживаться своих "обязательств по международному праву в сфере прав человека, предотвращая дальнейшие нарушения и привлекая виновных к ответственности".

В то же время МИД Афганистана под руководством движения "Талибан" отверг обвинения, заявив, что ему ничего не известно о случаях нарушений прав человека, совершенных талибами.

"Об убийствах без суда и следствия, произвольных арестах, задержаниях, пытках и других действиях против прав человека со стороны органов безопасности Исламского Государства в отношении сил безопасности и сотрудников предыдущего правительства не сообщалось", - говорится в заявлении министерства.