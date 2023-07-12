За два года население ЕС увеличилось. Евростат связывает это с войной в Украине
За 2022 год население ЕС выросло до более чем 448 млн человек. В статистической организации Еврокомиссии связывают рост с увеличением перемещений мигрантов из-за полномасштабной войны в Украине и завершения пандемии COVID-19
Об этом говорится в заявлении Евростата.
"После сокращения численности населения в 2020 и 2021 годах из-за влияния пандемии COVID-19 в 2022 году население ЕС выросло с 446,7 млн человек на 1 января 2022 года до 448,4 млн человек на 1 января 2023 года", - отмечают в Евростате. .
Эксперты связывают такие показатели с положительной устойчивой миграцией. В частности, прирост населения объясняют увеличением миграционных перемещений после COVID-19 и массовым притоком граждан из Украины, получивших статус временной защиты в странах ЕС, в результате полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.
В течение более длительного периода население ЕС выросло с 354,5 миллиона в 1960 году до 448,4 миллиона на 1 января 2023 года, то есть на 93,9 миллиона человек.
В последние десятилетия темпы роста населения постепенно замедлились: например, население ЕС увеличивалось в среднем примерно на 0,8 млн человек в год в период 2005-2022 годов по сравнению со средним приростом около 3,0 млн человек в год в 1960-х годах.
"Несмотря на то, что население ЕС сократилось в 2020 году примерно на полмиллиона человек, а в 2021 году - почти на 0,3 млн человек из-за пандемии COVID-19, оно начало восстанавливать свой рост, как показывают новые цифры", - отмечают в Евростате.
Отмечается, что население отдельных стран ЕС на 1 января 2023 года колебалось от 0,5 млн на Мальте до 84,4 млн в Германии. По состоянию на 1 января 2023 г. Германия, Франция и Италия вместе составляли почти половину (47%) общего населения ЕС.
В то же время общая численность населения ЕС выросла в 2022 году, однако несмотря на это рост населения наблюдался не в каждом государстве-члене. В целом с 1 января 2022 по 2023 год в семи странах зафиксировано уменьшение численности населения, причем наибольшее сокращение зафиксировано в Италии (-179 419 человек), а наименьшее – в Словакии (-5 920).
Увеличение наблюдалось в других 20 странах, причем больше всего в Германии (1 121 721) и наименьшее - в Латвии (7251).
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