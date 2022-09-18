Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как говорится в сообщении, в течение 16–17 сентября правоохранители на месте массового захоронения в Изюме эксгумировали 59 тел погибших.

"16 сентября правоохранители обнаружили 445 могил с крестами. Проведена эксгумация 23 могил, изъяты 22 тела. Все тела имеют поздние гнилостные изменения и частично мумифицированы. На отдельных телах погибших обнаружены признаки пыток - фрагменты веревок на шее и других частях тела. Также на месте происшествия обнаружено массовое захоронение военнослужащих ВСУ, в котором находились 17 погибших. 17 сентября работа следователей и привлеченных специалистов была продолжена. Из могил изъято 20 человек", - пишет прессслужба Нацполиции.

Отмечается, что из изъятых из массового захоронения 59 тел погибших было 16 мужчин, 26 женщин, 17 военнослужащих.

"Тела погибших гражданских и военных направлены в судебно-медицинское учреждение для проведения судебно-медицинской экспертизы. Досудебное расследование продолжается. Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее фиксирование преступлений, установление причастных лиц", - говорится в сообщении.

К следственным действиям на месте происшествия и обеспечению их проведения подключены 105 полицейских, 10 криминалистических лабораторий, 10 судебно-медицинских экспертов Харьковского областного бюро СМЭ, 80 работников ГСЧС.

В Нацполиции отметили, что во время временной оккупации Изюма, которая длилась с 07 марта по 10 сентября 2022 года, оккупанты осуществляли массированные обстрелы города и его окрестностей из разных видов оружия, убивали и пытали местных жителей.

"После деоккупации города Изюм от российских оккупантов работники Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области получили информацию о наличии места массового захоронения людей, ставших жертвами военных преступлений, совершенных военнослужащими страны-агрессора и образованной в городе Изюме оккупационными властями", - пишет пресс-служба.

Следователями возбуждено уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны (статья 438 ч. 2 УК Украины).

15 сентября в освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на сотни людей

16 сентября в деоккупированном Изюме Харьковской области приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения. Вероятно, их количество будет превышать число погибших в Буче на Киевщине. Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что там ориентировочно 445 могил.

17 сентября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что среди тел из массового захоронения в Изюме Харьковской области, которые были эксгумированы в пятницу, 16 сентября, 99% имеют признаки насильственной смерти.

Глава Изюмской районной военной администрации Степан Масельский рассказал, что убитых россиянами людей в Изюме не менее тысячи.

Центр при СНБО сообщил, что оккупанты называют постановкой массовые убийства в Изюме, хотя большинство людей погибло во время российских ракетных ударов.

В деоккупированном Изюме Харьковской области продолжается эксгумация тел погибших, работа продлится еще почти две недели

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb