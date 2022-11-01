Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в telegram.

"За два последних дня Украина отправила по "зерновому коридору" в африканские государства 136 тыс. тонн с/х продукции на шести кораблях (31 октября - 1 ноября). В частности, вчера еще одно судно в рамках Всемирной продовольственной программы ООН отбыло в Эфиопию с 30 тыс. т пшеницы. Это уже седьмой корабль в рамках этой программы", - говорится в сообщении.

Также по информации Минагрополитики, общий тоннаж отправок пшеницы в нуждающиеся страны в рамках ВПП ООН составляет 220 тыс. т. Всего, за последние два дня, украинские порты покинули 15 кораблей с 486 тыс. тонн груза. Таким образом, отмечает министерство, Украина продолжает выполнять роль мирового гаранта продовольственной безопасности.

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Кроме того, добавляется, что всего за три месяца работы "зернового коридора" из портов Одесса, Черноморск и Южный вышли 423 корабля с 9,8 млн т аграрных грузов (зерно, масличные и продукты переработки). Пшеницы по "зерновому коридору" было реализовано 2,9 млн т, из которых в страны Африки пошло 772 тыс. т (26,86%).

29 октября Россия объявила об "остановке" взятых на себя обязательств в рамках соглашения о безопасном экспорте украинского зерна по Черному морю.

Президент США Джо Байден заявил, что в мире усилится голод из-за решения России заблокировать зерновое соглашение.

31 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался назвать условия возобновления "зернового соглашения".

Еще три корабля, нагруженные зерном, покинули украинские порты во вторник, 1 ноября.

1 ноября стало известно, что Эрдоган призвал Путина продолжать зерновое соглашение и пообещал делать шаги к переговорам между Украиной и РФ, если стороны разрешат "зерновой кризис".

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