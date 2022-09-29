Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в фейсбуке .

"Благодаря средствам украинцев поддержка из космоса уже дает результаты на поле боя. Провел рабочую встречу с волонтером Сергеем Притулой при участии представителей Министерства обороны и ГУР МО. Среди прочего, обсудили практические результаты беспрецедентного проекта, реализованного летом. Как, пожалуй, все помнят, благодаря пожертвованиям украинцев силы обороны Украины получили доступ к информации по группировке спутников компании ICEYE. Один спутник полностью работает на нужды нашей обороны, еще почти два десятка привлекаются, когда есть необходимость", - отметил он.

По словам министра, когда в июне Минобороны предложило усилить средства космической разведки, то ожидало повышение возможностей войска. Сейчас все ожидания сбылись. Силы обороны, прежде всего боевые бригады ВСУ, получают информацию из спутников. Их расшифровывают и прорабатывают специалисты военной разведки Минобороны, прошедшие соответствующее обучение.

"По понятным причинам не могу раскрыть всех подробностей, но только представьте: за первые два дня работы спутника было обнаружено более 60 единиц боевой техники, которую враг пытался замаскировать в лесополосах и других препятствиях. Ее обнаружили потому, что спутники ICEYE собирают информацию по технологии Synthetic aperture radar (SAR) Указанную технику было бы очень сложно или невозможно заметить средствами оптических спутников, а координаты "скрытого" были оперативно переданы для нанесения огневого поражения, в частности, в районе н.п. Новоселовки в Донецкой области. Фактически, только за эти два дня враг потерял бронетехнику на большую сумму, чем стоит весь проект со спутниками. Но главное - это помогает сохранить жизнь наших воинов, которые бесценны", - отметил Алексей Резников.

По его словам, ICEYE позволяют комбинировать данные оптических спутников от партнеров и данные SAR, что повышает способность выявлять и поражать россиян. Во время облачной или снежной погоды спутники становятся еще более актуальными, ведь все равно работают и днем, и ночью. Также именно украинские военные определяют, откуда и когда получать нужные данные. Сейчас проводят систематический мониторинг основных районов ведения боевых действий на Юге и Востоке Украины. Информация поступает от аналитиков к боевым подразделениям очень быстро. Это сильнее усложняет враждебную логистику, ведь россиянам труднее скрыть свои намерения.

"Поэтому еще раз хочу поблагодарить всех, кто присоединился к финансированию этой инициативы, команде Фонда Сергея Притулы - за ее воплощение, предпринимателя Максима Полякова - за очень важное содействие. Это - реальный вклад в укрепление обороны Украины благодаря технологическому преимуществу. Ведь у российских войск таких возможностей нет. Я уже неоднократно отмечал, что мы сможем одолеть Россию только за счет качества нашей обороны. Именно поэтому я считаю этот проект своеобразным стартапом, который откроет двери для других амбициозных инициатив и решений", - отметил министр.

Он добавил, что преимуществом оборонного ведомства является масштаб деятельности и системности процессов, а волонтеров – мобильность, гибкость, отсутствие формальностей, сопровождающих расходование бюджетных средств.

"Скажем, за 5 месяцев Минобороны только по прямым контрактам с производителями передало в ВСУ более 500 тыс. бронежилетов. Благодаря ритмичной работе сформированы резервы более 150 тыс. бронежилетов. Но в марте-апреле оперативная помощь граждан и бизнеса, аккумулированная через волонтерские структуры была неоценимой для обеспечения армии, численность которой взрывчато росла. Так же нелинейные проекты, которые в дальнейшем могут стать на рельсы государства, иногда проще и быстрее запускать как народные инициативы. Когда героическая и профессиональная армия опирается на такой народ - победа Украины неизбежна", - подчеркнул министр.

18 августа Сергей Притула сообщил, что на собранные деньги на "байрактары" приобрели "народный спутник"

19 августа глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал, что использование данных "народного спутника" позволит усилить работу реактивных артиллерийских систем с высокоточными снарядами.

Андрей Колесник, эксперт-аналитик по аэрокосмической деятельности и эксрадник главы Госкосмоса, отметил , что за средства волонтеров купили ресурсы спутника и доступ к данным спутниковой группировки по адекватной цене.

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