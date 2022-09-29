За два дня РФ потеряла техники на большую сумму, чем стоит проект: Резников о спутнике, приобретенном фондом Притулы
За два дня спутник, приобретенный фондом Сергея Притулы, помог ВСУ уничтожить более 60 единиц техники РФ, что дороже стоимости проекта
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в фейсбуке .
"Благодаря средствам украинцев поддержка из космоса уже дает результаты на поле боя. Провел рабочую встречу с волонтером Сергеем Притулой при участии представителей Министерства обороны и ГУР МО. Среди прочего, обсудили практические результаты беспрецедентного проекта, реализованного летом. Как, пожалуй, все помнят, благодаря пожертвованиям украинцев силы обороны Украины получили доступ к информации по группировке спутников компании ICEYE. Один спутник полностью работает на нужды нашей обороны, еще почти два десятка привлекаются, когда есть необходимость", - отметил он.
По словам министра, когда в июне Минобороны предложило усилить средства космической разведки, то ожидало повышение возможностей войска. Сейчас все ожидания сбылись. Силы обороны, прежде всего боевые бригады ВСУ, получают информацию из спутников. Их расшифровывают и прорабатывают специалисты военной разведки Минобороны, прошедшие соответствующее обучение.
"По понятным причинам не могу раскрыть всех подробностей, но только представьте: за первые два дня работы спутника было обнаружено более 60 единиц боевой техники, которую враг пытался замаскировать в лесополосах и других препятствиях. Ее обнаружили потому, что спутники ICEYE собирают информацию по технологии Synthetic aperture radar (SAR) Указанную технику было бы очень сложно или невозможно заметить средствами оптических спутников, а координаты "скрытого" были оперативно переданы для нанесения огневого поражения, в частности, в районе н.п. Новоселовки в Донецкой области. Фактически, только за эти два дня враг потерял бронетехнику на большую сумму, чем стоит весь проект со спутниками. Но главное - это помогает сохранить жизнь наших воинов, которые бесценны", - отметил Алексей Резников.
По его словам, ICEYE позволяют комбинировать данные оптических спутников от партнеров и данные SAR, что повышает способность выявлять и поражать россиян. Во время облачной или снежной погоды спутники становятся еще более актуальными, ведь все равно работают и днем, и ночью. Также именно украинские военные определяют, откуда и когда получать нужные данные. Сейчас проводят систематический мониторинг основных районов ведения боевых действий на Юге и Востоке Украины. Информация поступает от аналитиков к боевым подразделениям очень быстро. Это сильнее усложняет враждебную логистику, ведь россиянам труднее скрыть свои намерения.
"Поэтому еще раз хочу поблагодарить всех, кто присоединился к финансированию этой инициативы, команде Фонда Сергея Притулы - за ее воплощение, предпринимателя Максима Полякова - за очень важное содействие. Это - реальный вклад в укрепление обороны Украины благодаря технологическому преимуществу. Ведь у российских войск таких возможностей нет. Я уже неоднократно отмечал, что мы сможем одолеть Россию только за счет качества нашей обороны. Именно поэтому я считаю этот проект своеобразным стартапом, который откроет двери для других амбициозных инициатив и решений", - отметил министр.
Он добавил, что преимуществом оборонного ведомства является масштаб деятельности и системности процессов, а волонтеров – мобильность, гибкость, отсутствие формальностей, сопровождающих расходование бюджетных средств.
"Скажем, за 5 месяцев Минобороны только по прямым контрактам с производителями передало в ВСУ более 500 тыс. бронежилетов. Благодаря ритмичной работе сформированы резервы более 150 тыс. бронежилетов. Но в марте-апреле оперативная помощь граждан и бизнеса, аккумулированная через волонтерские структуры была неоценимой для обеспечения армии, численность которой взрывчато росла. Так же нелинейные проекты, которые в дальнейшем могут стать на рельсы государства, иногда проще и быстрее запускать как народные инициативы. Когда героическая и профессиональная армия опирается на такой народ - победа Украины неизбежна", - подчеркнул министр.
- 18 августа Сергей Притула сообщил, что на собранные деньги на "байрактары" приобрели "народный спутник"
- 19 августа глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал, что использование данных "народного спутника" позволит усилить работу реактивных артиллерийских систем с высокоточными снарядами.
- Андрей Колесник, эксперт-аналитик по аэрокосмической деятельности и эксрадник главы Госкосмоса, отметил , что за средства волонтеров купили ресурсы спутника и доступ к данным спутниковой группировки по адекватной цене.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.82
Покупка 40.82Продажа 41.77
-
EUR
Покупка 39.09Продажа 40.27
- Актуальное
- Важное