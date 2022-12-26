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За два дня по "зерновому коридору" из украинских портов вышли 9 судов с 390 тыс. тонн агропродукции

26 декабря, 2022 понедельник
19:08
Экономика

За два дня из украинских портов вышли 9 судов, в том числе балкеры с 68 тыс. тонн пшеницы для Египта и Индонезии, а также танкер с 45 тыс. тонн подсолнечного масла для Индии

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"За 2 дня из портов Большой Одессы вышли 9 судов с 390 тыс. тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы. Среди них балкеры ALANDA STAR и SSI PRIVILEGE с 68 тыс. тонн пшеницы для Египта и Индонезии, а также танкер EUROCHAMPION с 45 тыс. тонн подсолнечного масла для Индии", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что порты Большой Одессы загружают более 860 тыс. тонн агропродукции на 24 судна, после чего балкеры должны пройти инспекцию Совместного Координационного центра (СКЦ). Как подчеркнули в МИУ, в Босфоре уже достаточно большая очередь на проверку - 72 судна на вход и 27 - на выход. Следует отметить, что россияне проверяют как пустые суда, которые заходят в украинские порты, так и суда с агропродукцией, то есть осуществляют инспекцию дважды.

"Некоторые суда ожидают в водах Турции больше месяца", - сообщили в МИУ.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 594 судна, которые экспортировали 15,5 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

  • 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия удерживает в портах судна с украинским зерном по 3-5 недель, из-за чего ежемесячно недоэкспортируется 2-3 млн тонн украинской агропродукции.

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