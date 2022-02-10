За два дня опроса в приложении "Дии" прошли более 200 тыс. украинцев

Об этом сообщает пресс- служба Минцифры .



Принять участие в общественных опросах в "Дия" могут граждане Украины от 14 лет. Пользователям приложения будут предлагаться до 10 вариантов ответа, их можно выбрать только один раз и нельзя изменить ответ.



Согласно постановлению правительства, опросы в "Дии" будут касаться "инициатив, направленных на решение вопросов государственного управления в разных сферах общественной жизни".



Минцифры должно обеспечить проведение общественных опросов в "Действии" в течение трех месяцев с момента принятия постановления.

Напомним, 9 февраля Зеленский представил услугу опроса в "Дии".

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