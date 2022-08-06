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Главная война с Россией За два дня до приезда азовцев в Оленовку над колонией подняли российский флаг и заменили работников, - освобожденный из Оленевки
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За два дня до приезда азовцев в Оленовку над колонией подняли российский флаг и заменили работников, - освобожденный из Оленевки

6 августа, 2022 суббота
22:18
война с Россией

Константин Величко, волонтер из Мариуполя, прошедший Оленовскую колонию, рассказал, что при поселении в колонию над заключенными происходили расправы, людей прогоняли через строй, избивали арматурой, палками, особенно страдали артиллеристы и командный состав

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"С появлением азовцев в колонии допросы на физическую пытку стали закрытыми, а не открыто, как это было раньше, когда людей забивали до смерти на наших глазах. То есть их поселяли в дисциплинарный изолятор, одиночные камеры, громко включали музыку, и крики или звуки ударов могли слышны только те люди, которые находились в соседних камерах. Все было очень скрыто", - отметил Константин Величко.

Величко вспомнил, что за два дня до приезда азовцев, а их приехало более двух с половиной тысяч, над колонией подняли российский флаг, также практически все "древцы" из колонии были убраны и заехали работать россияне из разных регионов РФ.

"При поселении в колонию над заключенными происходили расправы, людей прогоняли через строй, избивали арматурой, палками, ногами, чем угодно, на моих глазах человека забили до смерти, делали людей инвалидами, то есть очень жестоко избивали. И били просто так, без причины. Особенно страдали артиллеристы и командный состав, им вообще не позавидуешь. И еще раненых специально спрашивали о ранениях и что болит, чтобы избивать именно по тем местам и причинять наибольшую боль, чтобы изначально сломать человека", - рассказал уволенный Константин Величко.

  • 16 мая началась эвакуация защитников Мариуполя из заблокированного завода "Азовсталь".
  • 29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных.
  • 2 августа американские эксперты подтвердили , что украинских военнопленных в Оленовке взорвали россияне.
  • 3 августа комитет Красного Креста заявил, что не гарантировал безопасность выходящих из Азовстали украинским военным, а затем оказались в российском плену.
  • ООН планирует запустить миссию, которая будет "устанавливать факты" российского теракта в Оленовке.

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