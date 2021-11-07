Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество За ДТП должна быть жесткая система наказаний, потому что наше общество безответственно, - Портников

За ДТП должна быть жесткая система наказаний, потому что наше общество безответственно, - Портников

7 ноября, 2021 воскресенье
09:13
Общество

Причиной увеличения количества смертельных аварий на украинских дорогах является отсутствие ответственного отношения водителей к Правилам дорожного движения (ПДД). Следовательно, государству следует усиливать наказание за их нарушение. Другого выхода нет

В этом уверен общественный деятель, публицист и журналист Виталий Портников, о чем он заявил в эфире Еспресо.TV.

"Появляется элемент безнаказанности, и если общество не отвечает, не имеет собственной ответственности - это же всего касается, вакцинации, и чего хотите, – то оно просто радуется, что его никто не наказывает. Общество ж как маленький ребенок: все, можно делать все, что хочешь. И тогда начинается то, что начинается.

Я всегда говорил, что Патрульная полиция очень важная реформа одновременно с воспитанием ответственности общества. Во-первых, камеры на дорогах. Во-вторых, увеличивайте штрафы. В-третьих, отбирайте права", – объяснил Портников.

Читайте также: В Украине с начала года более 30 несовершеннолетних стали виновниками ДТП

"В-четвертых, показывайте пример на себе", – дополнила слова Портникова соведущая программы Мария Гурская.

"Конечно. То есть должна быть такая жесткая система наказаний, которая раз и навсегда отучит людей нарушать Правила дорожного движения. В противном случае, если нет палки в виде ГАИ, этого советского рудимента, и нет общества, которое несет какую-то ответственность, то, конечно, дороги становятся смертельным экспериментом", - подчеркнул Виталий Портников.


Последний выпуск "Субботнего политклуба" полностью:


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Виталий Портников
Субботний политклуб
Мария Гурска
Читайте также:
6 ноября, 2021 суббота
Посольство Нидерландов пристальнее присмотрелось к двум областям Украины
6 ноября, 2021 суббота
"Слава солдату Красной армии!": Кива стал на колени перед памятником Ватутину и расстрелял портреты Бандеры и Шухевича
Олександр Лукашенко (ліворуч) та Володимир Путін
6 ноября, 2021 суббота
Россия и Беларусь договорились о создании единой символики
Киев
+4
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.04
    Покупка 26.04
    Продажа 26.29
  • EUR
    Покупка 29.95
    Продажа 30.38
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
7 ноября
11:27
6 ноября на фронте: россияне стреляли по украинцам возле Зайцева, а в Болотном задействовали боевой БПЛА
11:10
Профсоюз педагогов просит Кабмин перенести на месяц отстранение непривитых от COVID-19 учителей
10:50
Режим Лукашенко не пропускает в Беларусь бесплатные вакцины с Запада, о которых договорилась команда Тихановской
10:30
Эстонские миротворцы в Африке ошибочно выстрелили в коллег из Британии
10:10
Зисельс
Если мы 30 лет говорим о деколонизации, то что-то идет не так, - Иосиф Зисельс
10:03
Пандемия COVID-19 в Украине: за сутки - 17 тыс. случаев, 449 смертей. Госпитализированы 5 652 человека
09:44
Саломе Зурабишвили
"Страна перед демографической катастрофой". Президент Грузии обвинила церковь в торможении вакцинации
08:46
Проверка COVID-сертификата не является разглашением врачебной тайны, - Минздрав
08:25
Окончательное превращение Беларуси в часть России нужно Путину под "выборы" 2024 года, - СМИ
08:10
Нацменьшинства должны иметь эффективное представительство на политическом уровне, - эксперт
07:58
Из-за пожара приостановлено производство на Днепровском металлургическом заводе
07:17
Мустафа аль-Кадими
Премьера Ирака атаковали дроном со взрывчаткой
2021, суббота
6 ноября
22:47
Виталий Миколенко
Лидер "Динамо" не поможет сборной Украины в решающем матче отбора ЧМ-2022
22:22
Шмигаль
С начала года Украина привлекла $4,8 млрд иностранных инвестиций, - Шмыгаль
22:01
"Черноморец" победил "Рух" в "перестрелке" с семью голами
21:53
Энергоатом
Уничтожение "Энергоатома" действующей властью обернется его поглощением "Ростатомом" - расследование Черновол
21:43
Эксклюзив
Информации для напряжения украино-венгерских отношений становится все больше, - эксперт
21:31
Россия и Беларусь договорились о создании единой символики
21:06
"Наследник" Ломаченко победил россиянина в финале и принес Украине золото ЧМ по боксу
20:45
"Барселона" не удержала преимущество в три мяча над "Сельтой" в чемпионате Испании
20:43
Украинцы
Новая партия "Украинцы" победила на местных выборах в Карловке
20:18
Первая страна в мире ввела обязательную вакцинацию детей от COVID-19
19:55
Украинский футболист отдал победный пас в матче чемпионата Италии
19:30
В Грузии под тюрьмой, где содержится Саакашвили, началась акция протеста
19:07
В Украине действует уникальная инклюзивная политика по отношению к нацменьшинствам, - эксперт
18:56
"Ворскла" в меньшинстве победила "Динамо" в чемпионате Украины
18:35
электроэнергиия
Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси
18:16
Шевченко станет тренером старейшего итальянского клуба, - СМИ
17:49
В результате взрыва бензовоза погибли почти сто человек в Сьерра-Леоне
17:22
6 ноября на фронте: оккупанты дважды нарушили режим "тишины"
17:01
"Сити" победил "Юнайтед" в манчестерском дерби в АПЛ
16:48
Эксклюзив
Путин и Зеленский
Встреча Путина с Зеленским невозможна: президент Украины не самоубийца, – Яковенко
16:45
Эксклюзив
Создание проблем с языковым вопросом и перевод его в политическую плоскость совершенно неуместно
16:22
В ночь на воскресенье не будут работать приложение и портал "Дия"
16:01
"Мариуполь" в меньшинстве победил "Минай" в чемпионате Украины
15:45
Эксклюзив
Должна быть политика повышения уровня образования в горных территориях - Гриневич
15:35
В Германии беженец набросился с ножом на людей в поезде, есть пострадавшие
15:12
"Барселона" назначила новым главным тренером легенду клуба
14:49
Оккупанты по ночам воруют из Херсонеса краснокнижные деревья. Не рубят, а выкапывают и вывозят
14:33
В Запорожье будут делать вакцинацию возле храмов ВТО
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV