За ДТП должна быть жесткая система наказаний, потому что наше общество безответственно, - Портников
Причиной увеличения количества смертельных аварий на украинских дорогах является отсутствие ответственного отношения водителей к Правилам дорожного движения (ПДД). Следовательно, государству следует усиливать наказание за их нарушение. Другого выхода нет
В этом уверен общественный деятель, публицист и журналист Виталий Портников, о чем он заявил в эфире Еспресо.TV.
"Появляется элемент безнаказанности, и если общество не отвечает, не имеет собственной ответственности - это же всего касается, вакцинации, и чего хотите, – то оно просто радуется, что его никто не наказывает. Общество ж как маленький ребенок: все, можно делать все, что хочешь. И тогда начинается то, что начинается.
Я всегда говорил, что Патрульная полиция очень важная реформа одновременно с воспитанием ответственности общества. Во-первых, камеры на дорогах. Во-вторых, увеличивайте штрафы. В-третьих, отбирайте права", – объяснил Портников.
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"В-четвертых, показывайте пример на себе", – дополнила слова Портникова соведущая программы Мария Гурская.
"Конечно. То есть должна быть такая жесткая система наказаний, которая раз и навсегда отучит людей нарушать Правила дорожного движения. В противном случае, если нет палки в виде ГАИ, этого советского рудимента, и нет общества, которое несет какую-то ответственность, то, конечно, дороги становятся смертельным экспериментом", - подчеркнул Виталий Портников.
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