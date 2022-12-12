Об этом сообщили в telegram-канале Дії.

"Еurobest Awards — это ежегодная награда за достижения в сфере коммуникаций и рекламы в Европе, организованная Каннскими львами. В шортлисте премии 640 творческих работ от кандидатов из 31 страны. И в этом году среди лучших — наше Дия!", - говорится в сообщении.

7 декабря стало известно, что приложение "Дия" будет работать даже в случае отключения электроэнергии или исчезновения мобильного интернета, главное - наличие покрытия.

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