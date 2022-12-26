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За донорские средства ремонты поврежденных построек обходятся в разы дешевле, чем это делает государство, - исполнительный директор ОО "Антикоррупционный штаб"

26 декабря, 2022 понедельник
18:30
Общество

Сергей Миткалик, исполнительный директор ОО "Антикоррупционный штаб" отметил, что общественности очень сложно на сегодня отслеживать средства на ремонты и восстановление поврежденных зданий из-за того, что информация достаточно закрытая

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Российское вторжение нанесло Украине прямых убытков около $120 млрд, а косвенные убытки оценивают уже в более $700 млрд, это именно от того вреда, который наносят вражеские ракеты ежедневно. Конечно, процесс восстановления уже идет. Во-первых, активно возобновляются те объекты инфраструктуры, которые обеспечивают жизнедеятельность населения. Но на сегодняшний день активно обеспечивается и восстановление разрушенных жилых домов", - рассказал исполнительный директор ОО "Антикоррупционный штаб".

Сергей Миткалик привел пример Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областей, куда заходили российские войска, там есть случаи, что людям достаточно заменить окна или часть кровли, чтобы дальше продолжить жить, и это тоже активно осуществляется.

"Подобных ремонтов мы насчитали примерно на миллиард гривен, но мы собираем информацию не только о выделении государственных средств, но и волонтерских инициатив, донорских организаций. И видим, что за средства благотворительных организаций, фондов или общественных организаций, то есть за донорские средства ремонты обходятся в разы дешевле, чем это делает государство. К примеру, из этого миллиарда половина израсходована на 11 домов в городе Киев, рядом с которыми попали ракеты и нанесли повреждения. Но нам, как общественности, очень сложно на сегодня отслеживать эти средства из-за того, что информация является закрытой. Во-первых, обязанности публиковать тендеры нет, во-вторых, нам обещают это сделать через 90 дней после окончания военного положения. Давайте будем откровенными, то, что сейчас ремонтируется и расходуются бюджетные средства, будет сложно проверять через год, когда закончится военное положение", - объяснил Миткалик .

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