За донаты на UNITED24 для ВСУ приобрели более 121 тыс. пар обуви и еще 32 тыс. зимних курток
Для украинских воинов из ВСУ за донаты на UNITED24 приобрели и передали более 121 тыс. пар обуви и еще 32 тыс. зимних курток
Об этом информируют на странице инициативы UNITED24 в телеграмме.
"Заботимся о Вооруженных Силах Украины", - подчеркивают в ведомстве.
За вклады украинцев и всех небезразличных для наших защитников приобрели 121 502 пары сапог и 32 158 зимних курток. Сообщается, что необходимые вещи уже отправили воинам.
"Спасибо каждому, кто присоединился! Однако останавливаться рано - зима становится только строже", - добавляют в пресс-службе.
Присоединиться к сбору в помощь нашим военным.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.74
Покупка 39.74Продажа 40.39
-
EUR
Покупка 40.29Продажа 41.4
- Актуальное
- Важное