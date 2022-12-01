Об этом информируют на странице инициативы UNITED24 в телеграмме.

"Заботимся о Вооруженных Силах Украины", - подчеркивают в ведомстве.

За вклады украинцев и всех небезразличных для наших защитников приобрели 121 502 пары сапог и 32 158 зимних курток. Сообщается, что необходимые вещи уже отправили воинам.

"Спасибо каждому, кто присоединился! Однако останавливаться рано - зима становится только строже", - добавляют в пресс-службе.

Присоединиться к сбору в помощь нашим военным.

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