Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Отмечается, что на протяжении девяти месяцев Армия дронов в рамках проекта UNITED24 законтрактовала 3200 комплексов БПЛА более чем на 4 млрд грн и трансформировала доктрину их пользования. В частности, более 7 тыс. украинских защитников прошли обучение на операторов беспилотников.

"Мощные дроны - наше конкурентное преимущество над россиянами. "Птички" меняют ход войны и сохраняют жизнь военным", - написал Михаил Федоров.