За девять месяцев существования Армия дронов заказала 3200 комплексов БПЛА более чем на 4 млрд грн, - Федоров
В течение 9 месяцев Армия дронов в рамках проекта UNITED24 законтрактовала 3200 комплексов БПЛА более чем на 4 млрд грн. Более 7 тыс. военных также прошли обучение операторов
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
Отмечается, что на протяжении девяти месяцев Армия дронов в рамках проекта UNITED24 законтрактовала 3200 комплексов БПЛА более чем на 4 млрд грн и трансформировала доктрину их пользования. В частности, более 7 тыс. украинских защитников прошли обучение на операторов беспилотников.
"Мощные дроны - наше конкурентное преимущество над россиянами. "Птички" меняют ход войны и сохраняют жизнь военным", - написал Михаил Федоров.
- Напомним, кабинет Министров принял постановление, упрощающее ввоз в Украину товаров и комплектующих для беспилотников во время военного положения.
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