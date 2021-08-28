За деньги из Москвы против "Крымской платформы" работали 15 тыс. ботов, - СБУ

По заданию своих кураторов злоумышленники распространяли через соцсети антиукраинские лозунги и дезинформацию о результатах проведения "Крымской платформы". Основная деятельность злоумышленников была сфокусирована на сетях Facebook, Instagram и Tik-Tok, рассказывает Еспресо.TV .

"Для распространения искаженных фактов и откровенной дезинформации они администрировали более 15 тыс. анонимных аккаунтов. Свои сообщения публиковали от имени рядовых граждан", - говорится в опубликовано в субботу, 28 августа 2021 года, пресс-релизе СБ Украины.













Оперативниками СБУ установлено, что среди организаторов противоправной деятельности - четверо жителей Киева. Для осуществления информационно-подрывных операций они переоборудовали помещение одного из офисов в центральном районе столицы.

Деньги за "публикации" злоумышленники получали с территории РФ за запрещены в Украине электронные платежные системы.

Во время обысков в помещениях ботофермы правоохранители обнаружили:

300 модемов для доступа в интернет,

несколько тысяч сим-карт различных операторов мобильной связи,

десятки мобильных терминалов и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к нему.





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