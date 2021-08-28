За деньги из Москвы против "Крымской платформы" работали 15 тыс. ботов, - СБУ
Киберспециалисты СБУ предотвратили новые попытки информационно-подрывной деятельности спецслужб РФ против Украины. В Киеве разоблачены мощную ботоферму. Вражеская интернет-агентура использовала ее для дискредитации нашего государства перед международным сообществом
По заданию своих кураторов злоумышленники распространяли через соцсети антиукраинские лозунги и дезинформацию о результатах проведения "Крымской платформы". Основная деятельность злоумышленников была сфокусирована на сетях Facebook, Instagram и Tik-Tok, рассказывает Еспресо.TV .
"Для распространения искаженных фактов и откровенной дезинформации они администрировали более 15 тыс. анонимных аккаунтов. Свои сообщения публиковали от имени рядовых граждан", - говорится в опубликовано в субботу, 28 августа 2021 года, пресс-релизе СБ Украины.
Оперативниками СБУ установлено, что среди организаторов противоправной деятельности - четверо жителей Киева. Для осуществления информационно-подрывных операций они переоборудовали помещение одного из офисов в центральном районе столицы.
Деньги за "публикации" злоумышленники получали с территории РФ за запрещены в Украине электронные платежные системы.
Во время обысков в помещениях ботофермы правоохранители обнаружили:
- 300 модемов для доступа в интернет,
- несколько тысяч сим-карт различных операторов мобильной связи,
- десятки мобильных терминалов и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к нему.
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