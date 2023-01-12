За день ВСУ уничтожили вражеский самолет Су-25, установку С-300 и дрон "Орлан-10"

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Также украинская артиллерия поразила 3 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы и военной техники противника и 3 склада боеприпасов.

Кроме того, авиация ВСУ Украины в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Россияне проводят мобилизацию на временно оккупированной части Луганщины

Отмечается, что для пополнения потерь в живой силе, в городе Алчевск на Луганщине, 9 января россияне начали очередную волну мобилизации.

Кроме того, оккупанты продолжают грабить местное население на временно захваченной территории Херсонской области. В одном из населенных пунктов Каховского района оккупационные власти объявили инвентаризацию движимого и недвижимого имущества местных частных предпринимателей с последующей так называемой национализацией.

В течение суток оккупанты нанесли 5 ракетных и 12 авиационных ударов, а также совершили 4 обстрела из РСЗО

Генштаб сообщает, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы и наступать на Бахмутском направлении.

Отмечается, что наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах населенных пунктов Соледар, Парасковеевка, Бахмут и Клищиевка. На Авдеевском направлении враг ведет безуспешные наступательные действия, а на Купянском и Лиманском не оставляет попыток улучшить тактическое положение. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях – обороняется.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, на других направлениях ситуация следующая:

На Сиверском и Слобожанском направлениях под вражеские обстрелы попали районы населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Бачевск на Сумщине, а также Стрилечья, Зеленое, Гатище, Вовчанск, Чугуновка и Ридкодуб Харьковской области.

под вражеские обстрелы попали районы населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Бачевск на Сумщине, а также Стрилечья, Зеленое, Гатище, Вовчанск, Чугуновка и Ридкодуб Харьковской области. На Купянском направлении обстреляны районы Синьковки, Орлянки, Кисловки, Берестова, Ивановки и Богуславки на Харьковщине и Стельмаховки Луганской области.

обстреляны районы Синьковки, Орлянки, Кисловки, Берестова, Ивановки и Богуславки на Харьковщине и Стельмаховки Луганской области. На Лиманском направлении под огневое влияние российских танков и артиллерии попали Грековка, Макеевка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.

под огневое влияние российских танков и артиллерии попали Грековка, Макеевка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области. На Бахмутском направлении огневом поражению подверглись Спирное, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Пидгородное, Бахмут, Клищиевка, Курдюмовка, Дружба и Пивничное Донецкой области.

огневом поражению подверглись Спирное, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Пидгородное, Бахмут, Клищиевка, Курдюмовка, Дружба и Пивничное Донецкой области. На Авдеевском направлении враг обстреливал Красногоровку, Авдеевку, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области.

враг обстреливал Красногоровку, Авдеевку, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области. На Новопавловском направлении под огневое влияние оккупантов попали Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

под огневое влияние оккупантов попали Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области. На Запорожском направлении захватчики обстреливали районы населенных пунктов Времивка и Воьное Поле Донецкой области и Гуляйполе, Червоное, Чаривное, Малая Токмачка, Орихив и Каменское на Запорожье.

захватчики обстреливали районы населенных пунктов Времивка и Воьное Поле Донецкой области и Гуляйполе, Червоное, Чаривное, Малая Токмачка, Орихив и Каменское на Запорожье. На Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, минометные обстрелы подверглись пригороды и самому городу Херсону.

Исполняющий обязанности заместителя мэра Херсона Роман Головня сообщил, что оккупанты переправляются на лодках на правый берег Херсонщины, часть вражеских ДРГ уничтожили.

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