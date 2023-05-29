Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

Кроме того, по уточненной информации, в ходе ночного ракетного удара РФ ВСУ уничтожили 36 из 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 30 из 38 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Днем противник применил крылатые и баллистические ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры Киева, украинская ПВО уничтожила 11 из 11 ракет.

В Луганской области оккупанты забирают у местных дорогую агротехнику

Генштаб сообщает, что во временно захваченном Сватовом Луганской области у фермерских хозяйств, которые в связи с выездом владельца не могут предоставить некоторые документы на право собственности, просто забирают комбайны, грузовики и другую дорогостоящую технику.

Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по районам скопления врага

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, состав боеприпасов, 3 средства противовоздушной обороны и еще 3 важные цели противника.

За сутки ВСУ отразили 20 вражеских атак в Луганской и Донбассе

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

В других направлениях ситуация такова:

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток нанес авиаудар в районе Милового Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина-Буда, Павловка, Екатериновка, Шевченково, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Стрелеча, Глубокое, Мороховец, Терновая, Избицкое, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеновка, Тихое, Волчьяанск, Варваровка, Бударки, Землянки, Чугуновка на Харьковщине.

противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток нанес авиаудар в районе Милового Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина-Буда, Павловка, Екатериновка, Шевченково, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Стрелеча, Глубокое, Мороховец, Терновая, Избицкое, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеновка, Тихое, Волчьяанск, Варваровка, Бударки, Землянки, Чугуновка на Харьковщине. На Купянском направлении противник в течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Колодезному, Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Петропавловка, Кучеровка, Кисловка, Глушковка, Берестово, Богуславка Харьковской области.

противник в течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Колодезному, Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Петропавловка, Кучеровка, Кисловка, Глушковка, Берестово, Богуславка Харьковской области. На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Диброву, Белогоровке Луганской области и Спорному Донецкой области.

в течение суток противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Диброву, Белогоровке Луганской области и Спорному Донецкой области. На Бахмутском направлении в течение суток противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Торецкая Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Краматорск, Тихоновка, Орехово-Василовка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

в течение суток противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Торецкая Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Краматорск, Тихоновка, Орехово-Василовка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Железное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Водяного Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Водяного Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении наши защитники отразили 12 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Георгиевки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

наши защитники отразили 12 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Георгиевки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Марьинка и Георгиевка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское. В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Гуляйполе, Малая Токмачка Запорожской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степногриск Запорожской области; Качкаровка, Милово, Казацкое, Бургунка, Львов, Ивановка, Антоновка, Камышаны, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

В ночь на 29 мая враг выпустил по Украине до 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 и около 35 "шахедов". ПВО удалось сбить 37 ракет и около 30 беспилотников.