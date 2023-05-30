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За день враг нанес 44 авиа- и один ракетный удар по Украине, — Генштаб

30 мая, 2023 вторник
19:22
Война с Россией

За день 30 мая россияне нанесли по территории Украины 1 ракетный и 44 авиаудара, а также совершили 20 обстрелов из РСЗО

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

Также РФ нанесла очередной массированный авиационный удар по территории Украины, применив ударные БПЛА "Shahed-136/131". Всего был выпущен 31 дрон, 29 из них были уничтожены. Есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

Авиация ВСУ за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения врага

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, 3 склада горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы.

ВСУ отразили 11 вражеских атак на Луганщине и Донетчине

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На других направлениях ситуация такова:

  • На Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За эти сутки враг предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ через Госграницу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области. Также нанес авиационный удар в районе села Уды. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Карповичи Черниговской области; Середина-Буда, Фотовыж, Великая Писаревка Сумской области.
  • На Купянском направлении противник в течение суток вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлении Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Кисловка, Котляровка, Берестово Харьковской области.
  • На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ямполевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении в течение суток противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Веселого и ракетный - в районе Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Богдановка, Хромово, Ивановское, Белая Гора, Пивничное, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия по направлению к Северному, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Орловка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.
  • На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка, а также в направлении населенных пунктов Победа и Новомихайловка. Вместе с тем, враг нанес авиационный удар в пределах населенного пункта Марьинка, артиллерийские обстрелы были по н.п. Георгиевка и Победа Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области; Садовое, Камышаны, Кизомыс Херсонской области.

В ночь на 30 мая украинские силы ПВО уничтожили 20 "шахедов" в районе Киева, обломки попали в многоэтажку. В результате один человек погиб, 9 пострадали, зафиксированы пожары и разрушения. В области пострадали 4 человека.

Луганщина
военные силы Украины
Донетчина
потери окуппантов
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