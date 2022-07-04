За день в Донецкой области погибли по меньшей мере 7 человек

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Всего за сутки в Донецкой области россияне убили не менее 7 гражданских, ранили - не менее 20", - написал он.

По его словам, больше всего обстреливали Славянск и Краматорск.

"Славянск днем подвергся массированному обстрелу - погибли 6 человек, в том числе 1 ребенок, ранены - 19. Повреждены около 40 жилых домов. Весь масштаб причиненного ущерба еще устанавливаем", - сообщил глава области.

Краматорск дважды обстреляли за день.

"Днем повредили гостинично-жилой комплекс, вечером - разбили дорогу, попали в школу и территорию детсада и поликлиники. По предварительной информации, ранен один человек", - добавил он.

Кириленко добавил, что оккупанты продолжают обстреливать жилой квартал Авдеевки и Авдеевский коксохимический завод. Известно об одном погибшем.

Вечером 3 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия на Лисичанском направлении обстреливает украинские позиции по ствольной артиллерии, взяла под контроль Золотаровку.

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