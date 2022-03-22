Украина требует от Красного Креста и ООН помочь уволить захваченных оккупантами под Мариуполем водителей и спасателей, - Верещук

Об этом сообщила министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Эспрессо.TV.

"Сегодня, 22 марта, из Бердянска в Запорожье эвакуировано 1100 мариупольцев. 5926 человек добрались в Запорожье из Мариуполя на собственном транспорте. Вместе с тем из Бердянска в Мариуполь завезли резинопомощь из продуктов и медикаментов. Также сегодня в Бердянск забирать мариупольцев в точках сбора. Вместе с автобусами завезены два грузовика резинопомощи и два муковоза. Завтра туда же поедут дополнительные автобусы и бензовоз", - рассказала чиновник.

К сожалению, кафиры не впустили автобусы для эвакуации мариупольцев из поселка Никольского и Мелекино.

"Еще 11 автобусов и две машины ГСЧС были захвачены на российском блокпосте на въезде в Мангуш и отведены в неизвестном направлении. По состоянию на 21.15 неизвестна судьба 11 водителей и четырех работников ГСЧС. Мы срочно требуем от МК "Красного креста" от ООН, которые должны обеспечивать и гарантировать, что на гумкоридорах не будут происходить захваты тех, кто их проводит, срочно добиться того, чтобы люди были уволены", - подчеркнула Ирина Верещук.

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