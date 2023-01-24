Об этом информирует Днепропетровская ОВА .

"Сегодня враг снова ударил по Никопольскому району. Попал по самому Никополю и Мировской общине", - пишет пресс-служба.

Российские захватчики вели огонь из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Сообщается, что в результате обстрелов из мирного населения никто не пострадал.

Также повреждена линия электропередачи, без света осталось 1200 семей.

По состоянию на восемь часов вечера электричества уже починили сети.

"Спасатели продолжают обследовать пораженные территории и устанавливать последствия атак", – добавили в ОВА.

Напомним, за день, 21 января, российские террористы нанесли 115 ударов по приграничным общинам Сумской области: осколками ранен 17-летний парень, повреждены жилые дома.

В субботу, 21 января, захватчики обстреляли Марганецкую общину Днепропетровской области, одно из предприятий потерпело разрушения.

В ночь на 22 января россияне обстреливали Днепропетровщину: по Марганецкому сообществу выпустили более 30 снарядов тяжелой артиллерии, под огнем оказалась гражданская инфраструктура.

В ночь на 23 января рашисты били по двум общинам Днепропетровской области. Зафиксировано более 20 российских снарядов.

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