За день российская армия убила двух мирных жителей в Донецкой области, 11 ранены
За день 4 мая россияне убили двух мирных жителей Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.
Еще 11 мирных жителей получили ранения
"4 мая россияне убили 2 мирных жителей Донбасса – в Шандриголовом. Еще 11 человек в области сегодня получили ранения. Удалось уточнить информацию о 5 погибших и 2 раненых в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно", - говорится в отчете Кириленко.
- 4 мая оккупанты в Донецкой области обстреляли Авдеевский коксохимический завод и Марьинку, круглосуточно обстреливают район Новомихайловки.
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