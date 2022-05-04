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Главная война с Россией За день российская армия убила двух мирных жителей в Донецкой области, 11 ранены
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За день российская армия убила двух мирных жителей в Донецкой области, 11 ранены

4 мая, 2022 среда
21:11
война с Россией

За день 4 мая россияне убили двух мирных жителей Донецкой области

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

Еще 11 мирных жителей получили ранения

"4 мая россияне убили 2 мирных жителей Донбасса – в Шандриголовом. Еще 11 человек в области сегодня получили ранения. Удалось уточнить информацию о 5 погибших и 2 раненых в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно", - говорится в отчете Кириленко.

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Донецк
Донетчина
Павел Кирилленко
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