За день российская армия убила двух мирных жителей в Донецкой области, 11 ранены

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.



Еще 11 мирных жителей получили ранения



"4 мая россияне убили 2 мирных жителей Донбасса – в Шандриголовом. Еще 11 человек в области сегодня получили ранения. Удалось уточнить информацию о 5 погибших и 2 раненых в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно", - говорится в отчете Кириленко.





4 мая оккупанты в Донецкой области обстреляли Авдеевский коксохимический завод и Марьинку, круглосуточно обстреливают район Новомихайловки.