Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

За день противник использовал 4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, 5 крылатых ракет Х-22, 2 баллистические ракеты "Искандер-М", 5 зенитных управляемых ракет С-300 и 4 другие, тип которых устанавливается.

Кроме того, враг нанес 42 авиационных удара, в том числе применив иранские "шахеды". Всего был использован 21 дрон, все были уничтожены.

Россияне совершили около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, есть раненые среди мирного населения, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома, детский садик и другая гражданская инфраструктура.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 11 артсистем и 3 склада боеприпасов врага

А также 3 района сосредоточения вооружения и военной техники и радиолокационную станцию противника.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 – по зенитно-ракетным комплексам.

Кроме того, нашими защитниками в течение суток были уничтожены российский ударный вертолет Ми-24 и вражеский разведывательный БПЛА.

За день на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло 25 столкновений

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В других направлениях ситуация такова:

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток провел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тимоновичи, Галагановка и Заречье Черниговской области; Ходыно, Горки, Будки, Катериновка, Тимофеевка, Александровка Сумской области, а также Морозова Долина, Шевченко, Козача Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Зеленое, Старица, Гатище, Плетеневка, Вовчанск, Варваровка, Нестерное, Бударки и Чугунов.

противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток провел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тимоновичи, Галагановка и Заречье Черниговской области; Ходыно, Горки, Будки, Катериновка, Тимофеевка, Александровка Сумской области, а также Морозова Долина, Шевченко, Козача Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Зеленое, Старица, Гатище, Плетеневка, Вовчанск, Варваровка, Нестерное, Бударки и Чугунов. На Купянском направлении противник в течение суток нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Орлянское, Кисловка и Табаевка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Фиголовка, Новомлынск, Дворична, Западное, Купянск, Гусинка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

противник в течение суток нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Орлянское, Кисловка и Табаевка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Фиголовка, Новомлынск, Дворична, Западное, Купянск, Гусинка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. На Лиманском направлении враг нанес авиационные ударі в районе населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Спирное и Веселое Донецкой области.

враг нанес авиационные ударі в районе населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Спирное и Веселое Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются. Оккупанты нанесли авиаудары вблизи Бахмута и Ивановского. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Торецк, Северное, Пивденное и Нью-Йорк Донецкой области.

враг продолжает вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются. Оккупанты нанесли авиаудары вблизи Бахмута и Ивановского. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Торецк, Северное, Пивденное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия по Новокалиновому и Водяному. В течение суток нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия по Новокалиновому и Водяному. В течение суток нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Кроме того, вражеским обстрелам подверглось село Победа Донецкой области.

подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Кроме того, вражеским обстрелам подверглось село Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении противник наступательных действий не производил. В то же время нанес авиационных ударов в районах Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы. Совершил артобстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

противник наступательных действий не производил. В то же время нанес авиационных ударов в районах Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы. Совершил артобстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Пречистовка. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, не прекращает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. В течение этих суток нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Времивка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области и города Запорожье; Гавриловка, Берислав, Веселое, Казацкое, Бургунка, Антоновка, гигантское Херсонской области и город Херсон.

Легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус заявили, что освободили населенные пункты Козинка и Гора-Подол Белгородской области РФ в рамках создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, а в Грайворон вошли передовые отряды. В регионе был введен режим контртеррористической операции.